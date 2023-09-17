منها ارتفاع الأسعار.. باحث اقتصادي يكشف آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي

تناول المحلل والباحث الاقتصادي مازن ارشيد، تأثيرات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، في الوقت الحالي ومستقبلاً.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية" من عمان، اليوم الأحد، العالم كان يتحدث منذ 15 عاما من الان عن التغيرات المناخية ومدي تأثير، ولكن الآن يشهد وقائع مناخية صعبة تضيف ظلالها على الاقتصاد العالمي سواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا التي كانت زلزالا أثر على نحو كبير على الوضع الاقتصادي العالمي.

تأثير التغيرات المناخية اقتصاديا

وتابع أن التغير المناخي له تبعات اقتصادية قاتمة للغاية سواء فيما يتعلق بالجفاف أو ظاهرة النينيو في آسيا وأفريقيا وغيرها من الظواهر، وعلى وجه التحديد، تتحمل أفريقيا وطأة تغير المناخ بسبب كونها منطقة مكتظة بالسكان، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة، وتتفاقم هذه المشاكل بسبب ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ظهرت العديد من الأزمات المرتبطة بتغير المناخ، مما يطرح مشكلة أخرى.

وأضاف أنه في جميع أنحاء العالم، يعتبر الأرز غذاءً أساسياً للعديد من المناطق الفقيرة، وهذا يجعلها عرضة لتأثيرات التحديات الغذائية العالمية، وخاصة في المناطق المتضررة من تغير المناخ أو الحرب.

وتوقع الباحث أن يكون الأرز من أكثر السلع تأثرا خلال الفترة المقبلة بسبب هذه العوامل، وتواجه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مثل الأردن ودول عربية أخرى، أكبر المخاطر، حيث يتم الحصول على ما يصل إلى 85٪ من إمدادات الأردن الغذائية من الخارج.