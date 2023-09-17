فيوتشر يخسر أمام سينجيدا التنزاني بهدف في ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية

خسر فيوتشر أمام فريق سينجيدا بطل تنزانيا بهدف دون رد جاء في الدقيقة 53 في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أقيمت بملعب عزام يونايتد بدار السلام عاصمة تنزانيا.

كان الفريق التنزاني الأفضل والأخطر وكان هناك تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من لاعب سينجيدا بيج ستارز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وسدد ناصر ماهر كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت بسهولة لأحضان الحارس وتوقف اللعب في الدقيقة 15 لوجود احتجاجات شديدة من لاعبي فيوتشر على حكم المباراة الجنوبي إفريقي الذي أخرج البطاقة الصفراء لعمر كمال عبد الواحد.

في الدقيقة 33 سدد عبد الكبير الوداي كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة وبعدها بأربع دقائق سدد لاعب سينجيدا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة تسديدة قوية من لاعب سينجيدا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش بثبات.

واصل فريق سينجيدا سيكطرته في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 ومن ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب تم إرسال كرة طولية داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام الفيس باراندي الذي سدد كرة قوية سكنت على يسار جنش ليتقدم أصحاب الأرض .

كاد مروان محسن يدرك التعادل بعد الهدف بدقيقة واحدة عندما تلقى كرة عرضية وسددها برأسه بين يدى الحارس وفي الدقيقة 57 أجرى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر ثلاثة تغييرات بنزول باسم علي وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف بدلا من عبد الكبير الوادي وعلي زعزع ومروان محسن ووسط محاولات غير مجدية لإدراك التعادل دفع فورموسينيو بمحمد محمود بدلا من ناصر ماهر .

حاول فيوتشر إدراك التعادل وفي الدقيقة 72 لعب محمد فاروق بدلا من محمد ربيعة ورغم محاولات فيوتشر الا أنها لم تشكل خطورة لتنتهي المباراة بفوز سينجيدا بهدف .