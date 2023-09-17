الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البرتغالى فورموسينيو يعلن تشكيل فيوتشر لمباراة سينجيدا التنزانى فى الكونفيدرالية

تعليمات من المدرب
تعليمات من المدرب البرتغالي لأيمن الصفاقسي

أعلن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، عن تشكيل الفريق لمباراة سينجيدا بيج ستارز بطل تنزانيا في مباراة الذهاب بدور 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق في الرابعة عصرًا بملعب عزام يونايتد بمدينة دار السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى.. محمود عبدالرحيم "جنش" 

خط الدفاع.. عمر كمال عبدالواحد وعلي الفيل ومحمود رزق ومحمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد وباباتوندي بيلو وعلي زعزع وناصر ماهر.

الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من أحمد يحيى وخالد رضا وطارق طه وباسم علي ومحمد نصير وأيمن الصفاقسي ومحمد فاروق وأحمد عاطف ومحمد محمود.

ويسعى فريق فيوتشر لبداية قوية في مشاركته الثانية ببطولة الكونفيدرالية، خاصة أن المباراة هى الأولى للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، الذي تولى المسئولية بعد رحيل علي ماهر.

ويمر فيوتشر بمرحلة إحلال وتجديد في صفوفه بعد رحيل عدد من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أمثال محمود مرعي ومحمد رضا ومهند لاشين وسعد سمير، والتعاقد مع عدد من اللاعبين أمثال محمد خليفة نصير ومحمد محمود وعبدالرحمن مانو من الأهلي، والجابوني كريست بيكالي من نادي شريف تيراسبول المولدوفي وخالد رضا مدافع إنبي، والجامبي كاجالي درامي إعارة من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، والبنيني حساني أيموراني من نادي لوتو، ومحمود صادق إعارة من بيراميدز.

قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا التنزاني

محمود عبدالرحيم "جنش"، وأحمد يحيى، ومحمد طارق، وباسم علي، وجوزيف جوناثان نجويم، وعلي الفيل، ومحمد عبدالسلام، وخالد رضا، ومحمود رزق، ومحمد ربيعة، وطارق طه، وعمر كمال عبدالواحد، وغنام محمد، ومحمد نصير، وعمر عبدالفتاح، وأيمن الصفاقسي، ومحمد محمود، وباباتوندي بيلو، وعلي زعزع، وناصر ماهر، وأحمد عاطف، ومروان محسن، وعبدالكبير الوادي، ومحمد فاروق.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فريق فيوتشر سينجيدا بيج ستارز البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عمر كمال عبد الواحد

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