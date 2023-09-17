الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يبدأ مشوار الكونفيدرالية بمواجهة سينجيدا التنزانى فى الظهور الأول لمدربه فورموسينيو

التدريب الأخير لفيوتشر
التدريب الأخير لفيوتشر في تنزانيا

يسعى فريق فيوتشر لبداية قوية في مشاركته الثانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق  سينجيدا بيج ستارز بطل تنزانيا في الرابعة عصر اليوم بملعب عزام يونايتد بمدينة دار السلام في مباراة الذهاب لدور 32 .

المباراة هى الأولى للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر الذي تولى المسئولية بعد رحيل علي ماهر، وهو ليس غريبا على الكرة الإفريقية، وسبق له تدريب الترجي التونسي والهلال السوداني وأوليمبيك خربيكة المغربي، ويسعى فورموسينيو لبداية قوية مع فريقه الذي يعتبر أحمد المرشحين للمنافسة على الفوز باللقب الإفريقي.

فيوتشر فقد عدد من لاعبيه الذين رحلوا في الميركاتو الصيفي أمثال محمود مرعي ومحمد رضا ومهند لاشين وسعد سمير، لكنه تعاقد مع عدد من اللاعبين أمثال محمد خليفة نصير، ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو من الأهلي، والجابوني كريست بيكالي من نادي شريف تيراسبول المولدوفي، وخالد رضا مدافع إنبي، والجامبي كاجالي درامي إعارة من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، والبنيني حساني أيموراني من نادي لوتو، ومحمود صادق إعارة من بيراميدز .

فيوتشر أدى تدريبه الأخير أمس وركز خلاله الجهاز الفني على طريقة اللعب والتشكيل المرشح لبدء المباراة بعد جمع بعض المعلومات عن فريق سينجيدا الذي تجاوز الدور التمهيدي بالفوز على بطل زنزبار 4- 1 في مباراة الذهاب والهزيمة صفر – 2 في مباراة العودة .

قائمة فيوتشر لمباراة سينجيدا التنزاني

محمود عبد الرحيم "جنش"، وأحمد يحيى، ومحمد طارق، وباسم علي، وجوزيف جوناثان نجويم، وعلي الفيل، ومحمد عبد السلام، وخالد رضا، ومحمود رزق، ومحمد ربيعة، وطارق طه، وعمر كمال عبد الواحد، وغنام محمد، ومحمد نصير، وعمر عبد الفتاح، وأيمن الصفاقسي، ومحمد محمود، وباباتوندي بيلو، وعلي زعزع، وناصر ماهر، وأحمد عاطف، ومروان محسن، وعبد الكبير الوادي، ومحمد فاروق.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فريق فيوتشر ريكاردو فورموسينيو محمود مرعي عمر كمال عبد الواحد

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