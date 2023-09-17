تخفيضات 30%.. افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بأرض كوتة بالإسكندرية

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلاً مدارس" 2023، الأحد بأرض كوتة، بحضور والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المعرض يضم احتياجات الطلاب في موسم المدارس

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

أضاف أن التخفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.

أشار إلى أن هناك 470 معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد علي 300 سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاع العام والخاص.

محافظ بورسعيد: جميع قطاعات الدولة تتكاتف لإقامة مثل هذه المعارض

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

وتفقد محافظ الإسكندرية، ورئيس غرفة الإسكندرية، جميع منافذ المعرض الخاصة بالمكتبات والشركات المشاركة فى المعرض وتم استعراض السلع المعروضة وجودتها وأسعارها.

شارك بالمعرض العديد من المكتبات والشركات لعرض وبيع الأدوات المدرسية، والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية وتوفير جميع مستلزمات الدراسة، كما شاركت جمعية الإسكندرية للمكفوفين بمنتجاتها اليدوية وكذلك الأدوات الخاصة بطريقة برايل.

عرض السلع الغذائية بأسعار تنافسية

شاركت بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة الإسكندرية للزيوت وشركة الإسكندرية للمطاحن وشركة الزيوت المستخلصة)؛ لعرض السلع الغذائية المختلفة من الزيوت والسمن والسكر والأرز والدواجن واللحوم والدقيق والمكرونات.

وقال أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، إن من مميزات المعرض هذا العام مشاركة بعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنتجاتها الغذائية المختلفة؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعرض السلع الغذائية بأسعار تنافسية تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأفاد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسى، أن معرض كوتة يعد المعرض الثانى بعد افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمنطقة بشاير الخير خلال هذا الشهر الذى استمر لمدة 10 أيام، وكذلك إقامة عدة شوادر فى جميع الميادين الرئيسية بالإسكندرية التى أقامتها الأحزاب السياسية مشاركة منها فى خدمة المجتمع السكندرى وبذلك وصلت معارض أهلا مدارس لجميع مناطق الإسكندرية، كما تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بدورها الرقابي على جودة وأسعار السلع المعروضة سواء الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة، وكذلك السلع الغذائية المعروضة لاكتفاء المواطنين من احتياجاتهم السلعية المختلفة.

IMG-20230917-WA0068

IMG-20230917-WA0067

IMG-20230917-WA0066

IMG-20230917-WA0061

IMG-20230917-WA0062