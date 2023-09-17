الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأقرب للحرب.. ملحق دفاعي سابق يكشف العدد الحقيقي للقواعد العسكرية الأمريكية بالفلبين

التواجد العسكري
التواجد العسكري الأمريكي داخل الفلبين

تحدث تشنغ شي ملحق دفاعي سابق بجنوب آسيا، عن التواجد العسكري الأمريكي داخل الفلبين ومضاعفته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الوجود العسكري الأمريكي في الفلبين يخلق مناخًا مناسبًا للحرب.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مذ فترة بعيدة، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين حليفًا قويًا بمنطقة جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أنها تسعى لتطوير تعاون عسكري وثيق مع الفلبين.

تاريخ الاتفاقيات العسكرية بين أمريكا والفلبين

وتابع: "2014 شهد اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين أمريكا والفلبين، والتي تسمح بوجود 5 قواعد عسكرية في الفلبين، علاوة على أن في فبراير الماضي شهد اتفاق جديد يسمح لأمريكا بوجود 4 قواعد عسكرية جديدة داخل أراضيها".

وأوضح تشنغ شي ملحق دفاعي سابق بجنوب آسيا، أن الوضع الحالي للولايات المتحدة الأمريكية ووجودها العسكري داخل الفلبين لا يقل عن وجود 11 قاعدة عسكرية، رغم مزاعم الفلبين بعدم استخدام أمريكا لقاعدة سوبيك البحرية وقاعدة كلارك الجوية، إلا أنه تم استخدامهما في السنوات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

الفلبين أمريكا الصين قواعد عسكرية القاهرة الإخبارية

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