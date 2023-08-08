الفلبين تتحدى الصين وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، الضوء على التوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي، لافتة إلى أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يتحدى الصين وسط تصاعد التوترات الحالية.

وكان قد صرح وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو قائلاً: "هذه أراضي فلبينية، وما نقوم به هنا هو عملنا طالما أنه من أجل مصلحة الفلبين، وليس من شأن أي دولة أخرى أن تسأل عما نفعله هنا."

جاء ذلك وسط تصاعد التوترات مع الصين في الأشهر الأخيرة، جاءت التعليقات الصارمة ردًا على انتقادات الصين لقرار إدارة فرديناند ماركوس جونيور بمنح البنتاجون وصولًا موسعًا إلى المنشآت العسكرية الفلبينية الرئيسية بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز (EDCA).

وأضاف بعد زيارة مثيرة للجدل لبكين في يوليو، حيث حثته القيادة الصينية على المساعدة في تخفيف التوترات، والتقى الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي مؤخرًا مع خليفته لمناقشة هذه القضية.

في مواجهة الفلبين المتحدية، زادت الصين الضغط بثبات، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأفاد خفر السواحل الفلبيني (PCG) أن السفن الصينية كانت تمنع سفينتي إمداد بمدافع المياه خلال مهمة إعادة الإمداد إلى توماس شول الثاني، وهي ميزة برية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث كان هناك مفرزة من الجنود الفلبينيين المتمركزة على سفينة راسية على مدى العقدين الماضيين.

وأثارت تصرفات الصين الأخيرة انتقادات شديدة من حلفاء الفلبين ، وعلى الأخص الولايات المتحدة.

وفي بيان شديد اللهجة ، حذرت واشنطن بكين من أن أي "هجوم مسلح على السفن والطائرات والقوات المسلحة الفلبينية العامة - بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل في بحر الصين الجنوبي - من شأنه أن يستدعي التزامات الدفاع المشتركة الأمريكية" بموجب الاتفاقية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن إدارة ماركوس جونيور قد أكدت على ما ورد التزامها بالحفاظ على العلاقات الودية مع جميع الدول، فإن التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي ستعزز فقط محور مانيلا مرة أخرى للحلفاء الغربيين التقليديين.

في وقت مبكر من ولايته، أعلن الرئيس ماركوس "عصرًا ذهبيًا جديدًا" للعلاقات الثنائية مع بكين ، مما يشير إلى استمرارية السياسة مع سلفه دوتيرتي الموالي للصين. ومع ذلك ، بعد عام من توليه منصبه، تبنى ماركوس اتجاهًا جديدًا للسياسة الخارجية ، والذي شهد تعاونًا دفاعيًا موسعًا مع البنتاغون والحلفاء التقليديين على حساب الصين.

وبسبب عدم استياء بكين من إعادة تقويم سياسة مانيلا ، شددت بكين الخناق حول القوات الفلبينية عبر بحر الصين الجنوبي.

هذا العام ، أبلغت PCG عن أعداد كبيرة من سفن "الميليشيات البحرية الصينية" التي "تجوب" شعاب إيروكوا المرجانية التي تسيطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي. قبل أشهر ، اتهمت مانيلا السفن الصينية بتوجيه ليزر من الدرجة العسكرية على سفن PCG.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اشتكى PCG من حادثة أخرى، هذه المرة تورطت فيها القوات الفلبينية المتمركزة في توماس شول الثاني . منذ أواخر التسعينيات، فرضت مفرزة من القوات الفلبينية سيطرة فلبينية بحكم الواقع على الميزة ذات الموقع الاستراتيجي في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي.

ومع ذلك، على مدار العقد الماضي ، سعت السفن الصينية مرارًا وتكرارًا إلى منع بعثات إعادة الإمداد إلى المنطقة المتنازع عليها في محاولة لطرد الجنود الفلبينيين المتمركزين بشكل غير مستقر على متن سفينة بي آر بي سييرا مادري .