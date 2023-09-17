الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم عمر العوضي لحصوله على ذهبية بطولة إفريقيا بالسنغال

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عمر السيد رجب العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بعدما حصد الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالسنغال والتي أقيمت في مدينة داكار بالسنغال وتأهله لبطولة أولمبياد باريس 2024، بحضور اسرة اللاعب وأشرف الدسوقي رئيس منطقة بورسعيد للملاكمة.

مثل المحافظة في البطولات الدولية 

وقدم محافظ بورسعيد خالص التهنئة للاعب، معربًا عن سعادته بوصول أبناء المحافظة إلى منصات التتويج الدولية والأوليمبية والتمثيل المشرف لمصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للرياضيين المتفوقين في كافة الأنشطة الرياضية والذين يحققون البطولات.

وطالب المحافظ خلال تكريم اللاعب بالاجتهاد في التدريبات من أجل الاستمرار في النجاح وتحقيق البطولات ورفع اسم بورسعيد عاليًا، مشيرًا إلى أنه ينتظر تكريم اللاعب عقب حصوله علي بطولة القادمة باريس 2024 والتتويج بها.

بطولة افريقيا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تكريم الملاكمة

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