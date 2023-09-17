اليوم.. سامى مغاورى فى ضيافة "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم الأحد 17 سبتمبر، الفنان القدير سامي مغاوري.

سامى مغاورى يكشف كواليس "جت سليمة"

ومن المقرر أن يتحدث "مغاوري"، خلال البرنامج، عن كواليس أحدث أعماله الفنية ومشاركته المميزة في مسلسل "جت سليمة"، الذي تمت إذاعته خلال شهر رمضان الماضي، كما سيتطرق للحديث عن أبرز المحطات في تاريخ رحلته الفنية، وسيكشف كثيرًا عن جوانب حياته الإنسانية.

البرنامج الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير يذاع يوميًا من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.

كما يقدم البرنامج خلال فقراته العديد من الأخبار الخدمية الهامة التي تفيد الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم البرنامج رسالة حية من داخل معارض "أهلًا مدارس" لرصد أهم المعروضات بالمعارض، ونسب التخفيض في كل السلع التي يحتاجها طلبة وطلاب المدارس.

يحرص البرنامج على تقديم فقرة ثابتة لكل ربة منزل ولعشاق الطهي يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات والأكلات بأسهل الطرق.