"الستات مايعرفوش يكدبوا" يحتفى بذكرى رحيل مخرج الروائع المصرية إسماعيل عبدالحافظ

في ذكرى رحيل المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ مخرج روائع الدراما المصرية يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" نجله الفنان محمد عبدالحافظ والذي يكشف حكايات ومواقف إنسانية عن حياة المخرج الراحل وكواليس أهم الأعمال الدرامية التي قدمها للفن المصري.

ويقدم البرنامج فقرة خاصة مع سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الأسرية، حول مشكلات ما بعد الطلاق وكيفية التعامل بشكل متحضر وكيفية وضع خطط جديدة لبدء حياة مختلفة وراقية بعد الانفصال.

يهدف البرنامج لتقديم توليفة متنوعة للمشاهدين عبر فقرات متخصصة ومختلفة بينها فقرة ثابتة للشيف محمود سعد والذي يقدم أشهى الأكلات بأسهل الوصفات والطرق التي تجذب مئات الآلاف من محبي الطهي.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، ويذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثالثة عصرا، ويقدم خلاله نشرة إخبارية تهم الأسرة والمرأة والطفل وتسلط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع من كافة شرائح المجتمع، كما تقدم نصائح اجتماعية للنساء والرجال وفي إطار الوعي بأهم المواقف المشتركة بينهما.