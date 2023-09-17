مايا مرسى: القيادة السياسية مؤمنة بتمكين المرأة ودعم وصولها لمواقع اتخاذ القرار

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد مجموعة من الأنشطة التي ينفذها المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وحملة "بلدي أمانة"، يرافقها النائبة سناء السعيد والمهندس عمرو سليمان عضول المجلس وفريدريكا ميير ممثلة، صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



سيدات الصعيد على مدار التاريخ الوتد الأساسي للدولة المصرية



وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها في كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني وحق أساسي لها.



تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر للواء عصام سعد على مجهوداته وإيمانه بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المنتظر لرعاية المحافظ في برنامج "نورة" لتمكين الفتيات، حيث سيتم تخريج أول دفعة من الفتيات على مستوى جمهورية مصر العربية من قلب الصعيد بمحافظة أسيوط.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بوصول مشروع "تحويشة" (مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي) إلى القرى المختلفة بمحافظات حياة كريمة، مثل قرى مركز ساحل سليم، حيث يستطيع السيدات في القرى أن يدخرن أموالهن بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق "تحويشة" الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.

كما أعربت عن سعادتها بتولي سيدة منظومة هيئة تنمية الصعيد، مشيرة إلى أن سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية.

‏اللواء عصام سعد: ملف التمكين الاقتصادي للمرأة من أولويات محافظة أسيوط



من جانبه، قدّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها على زيارتهم للمحافظة، مما يعطي دافعًا قويًا لتسخير المجهودات لخدمة قضايا المرأة.

وأشار إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على الحرف التراثية يأتي ضمن أولويات المحافظة، حيث تقوم المحافظة بإقامة المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات.

وأكد أهمية هذا الملف في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وحل مشكلة القضية السكانية. كما أشار إلى مجموعة من الخدمات المقدمة في قرى حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد الانتهاء من مركز كبير للحرف اليدوية التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم.