مايا مرسى تصل أسيوط لتفقد عدد من أنشطة وفعاليات "القومى للمرأة"

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مثل مطبخ المصرية والمحاكاة البنكية "تحويشة في بنك" ومأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، والنائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة، و"فريدريكا جاكوبا أونجي" ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

وفي بداية اللقاء، رحَّب محافظ أسيوط، برئيس المجلس القومي للمرأة، معربًا عن سعادته بزيارتها اليوم للمحافظة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في قيادة المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلي والدولي وتحقيق رؤية مصر 2030 والتأكيد على دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

جهود المحافظة للنهوض بالمرأة

واستعرض اللواء عصام سعد، جهود المحافظة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة في مختلف القطاعات، ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع المشروعات الصغيرة عليهن لجعلهن قوى منتجة في المجتمع، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغيير واقع الحياة في تلك القرى والمرحلة الجديدة منها المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه في 149 قرية في 7 مراكز على مستوى المحافظة، حيث يجري حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تتعدى 44 مليار جنيه.

من جهتها، وجَّهت الدكتور مايا مرسي، الشكر لمحافظ أسيوط، على حفاوة الاستقبال ودوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا من خلال توزيع مشروعات تُدّر عليهن دخلًا وتسهم في جعلهن قدرات منتجة في المجتمع.

تفقد المعارض والأنشطة

وأوضح المحافظ، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد معرض للمنتجات ببهو الديوان العام للمحافظة، وتوزيع بعض المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل على السيدات المعيلات وبعض الأسر الأكثر احتياجًا، ثم التحرك لمركز الفتح لتفقد مطبخ المصرية بمركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة، يعقبه التوجه لمركز شباب قرية الشامية بمركز ساحل سليم؛ لتفقد أنشطة وفعاليات المجلس وتفقد مجموعات الادخار والإقراض، فضلًا عن تفقد المحاكاة البنكية "تحويشة في بنك"، وتفقد مأمورية بطاقات الرقم القومي للسيدات، بالإضافة إلى تفقد عرض حي للخزف وحضور جلسات الدوار وحضور أمسيات الأسرة المصرية.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة