محافظ أسيوط: إطلاق حملة "قريتي هي بيتي" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة توعوية بعنوان "قريتى هى بيتى" وأطلقتها شركة سيمكس مصر "أسمنت أسيوط" بقرية بنى غالب التابعة لمركز أسيوط تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة بهدف رفع الوعي لدى أهالي القرية والتأكيد على أهمية النظافة والمحافظة على البيئة والتعريف بأهمية جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة سليمة وأمنة.

وأشاد المحافظ بالحملة التي أطلقتها شركة أسمنت أسيوط ضمن مشاركتها المجتمعية ، واستهدفت قرية بنى غالب لرفع وإزالة المخلفات من طرق وأحياء القرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط ومشروع النظافة بجمعية تنمية المجتمع بمنقباد.

وذلك على غرار ما تقوم به شركة "أسمنت أسيوط" بشكل دوري في مشروع إعادة تدوير المخلفات بقرية منقباد ، من خلال توفير الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بعملية رفع المخلفات.

محافظ أسيوط: رفع أكثر من ٣٠٠ طن مخلفات من قرية "بني غالب" والمناطق المجاورة



وتم رفع أكثر من ٣٠٠ طن مخلفات من قرية "بني غالب" والمناطق المجاورة لها وذلك بهدف الوصول الى أسيوط بلا مخلفات والحفاظ على البيئة في أرجاء المحافظة وصحة أهلها وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وشنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس قرية منقباد وإبراهيم سعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة أسمنت أسيوط سيمكس وفريق العمل بالشركة.



وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور المواطنين للحفاظ على البيئة من التلوث ونشر الوعي البيئي لدى أهالى القرى بجانب إشراكهم في أعمال المبادرات المختلفة ، لافتاً إلى اهتمامه وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات المجتمعية بكافة مناطق ومراكز وأحياء المحافظة ،موجهًا القائمين والمنظمين لهذه المبادرة الناجحة بضرورة تعميمها على مستوى كافة قرى ومراكز المحافظة.



وتم خلال الحملة تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بشوارع القرية ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع ونقلها إلى مصنع التدوير والتأكيد على إلغاء عدد من نقاط تجميع المخلفات الموجودة بشوارع القرية وزراعة عدد من الأشجار بموقع تلك النقاط لضمان الحفاظ عليها نظيفة وجميلة وعمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقرية وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من كافة الجوانب.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بقرية منقباد الذي ترعاه سيمكس بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنقباد والذي يقوم على جمع المخلفات من أكثر من ٥۰۰۰ مشترك بشكل يومي من المنازل والتي يتم نقلها إلى مصنع سيمكس لإعادة التدوير ويوفر هذا المشروع أكثر من ٥٥ فرصة عمل بشكل دائم، يقوم فريق العمل بجمع قرابة ٢٢ طن من المخلفات يومياً من قرية منقباد والقرى المجاورة على مدار السنة.

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي

مبادرة قريتي هي بيتي