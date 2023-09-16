السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 24 تعديًا على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء فى 4 مراكز بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 24 تعديا على أراض زراعية ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية والفتح ومراكز أسيوط، ضمن الحملات المستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة؛ تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وشارك خالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، في حملة مكبرة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لبعض التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات بقرى المركز، وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية.
كما ترأس اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملة لإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بقرية المنشأة الكبرى التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، عبارة عن ردم أساسات وقواعد، وفك شدة خشبية، وذلك بحضور مصطفى فتحي نائب رئيس المركز بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.


حملات لرصد التعديات وإزالتها في المهد

ولفت إلى استمرار تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة برئاسة المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير الوحدة لرصد أي تعديات وإزالتها فى مهدها، وشارك عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة لإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية بنى مر وتم تحرير المحضر للمخالفين.

كما شن حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، حملة مكبرة استهدفت فك شدة خشبية خارج الحيز العمراني بقرية علوان بمساحة 70 مترًا بمشاركة شتودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس قرية منقباد، وتمت إزالة التعدي وتحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ازالة 24 حالة تعدى على اراضى زراعية مخالفات بناء للحفاظ على الارض الزراعية توفير الأمن الغذائي وحدة المتغيرات المكانية

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