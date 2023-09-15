إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في المهد بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا إنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه يتم تطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً أنه تم إزالة 41 حالة تعد على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالف في مهدها، وذلك بمراكز القوصية والفتح وأبوتيج وحي شرق وحي غرب تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

سعد: مستمرون في ردع المخالفين وتكثيف الحملات لإزالة التعديات



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة مستمرة في ردع المخالفين، مؤكدا على الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، حملاتها لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حيث تم إزالة 16 حالة تعدي بمنطقة الدراوشة بالقوصية والمنشأة الكبرى، عبارة عن ردم قواعد وفك شدة خشبية وإزالة بناء مخالف.

وذلك بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي ورؤساء قرى المنشأة الكبرى، وفزارة، ومير، وبني قره ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة الميدانية والإدارة الزراعية والإشغالات وتم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.

إزالة 17 حالة تعد في مركز الفتح



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بتنفيذ حملات لرصد التعديات ومخالفات البناء، تم خلالها إزالة 17 حالة تعدي على أراضي زراعية بقرى عرب مطير والفيما والواسطى وبصره وبني مر وذلك بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز ورؤساء قرى بصره والفيما وعرب مطير وبني مر ومسئولي الازالات والمتابعة والمتغيرات المكانية.

وفي مركز أبوتيج، نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، حملة تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي بقرة باقور ودوينة والمسعودي بمشاركة هاني محمد نائب رئيس المركز ورؤساء قرى باقور ودوينه والمسعودي ومسئولي الإدارات الزراعية بتلك القرى ومسئولي الإزالات والمتابعة بالمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وفي حي غرب مدينة أسيوط، نفذت الوحدة المحلية حملات للرصد الميداني لأية مخالفات بالبناء ورصدت المتابعة الميدانية حالة بناء مخالف بمنطقة المعلمين وعلى الفور توجه عيون إبراهيم رئيس الحي واشرف طنطاوي نائب رئيس الحي وفريق قسم الإشغالات إلي مكان البلاغ .

وعلي الفور تمت الإزالة لأعمدة الدور السادس العلوي، بينما قامت الوحدة المحلية بحي شرق بقيادة عبداللطيف فضاله رئيس الحي بحملة تم خلالها إزالة حالتين بناء مخالف منهم حالة بمنطقة الوليدية حارة عبدالهادى المتفرعة من شارع اسماعيل الشريف وتم إزالة أعمدة مخالفة والحالة الأخرى بشارع الهلالي بجوار المخبز الآلي وتم إزالة أعمدة الدور العاشر، وذلك بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والإزالات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء