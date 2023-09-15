محافظ أسيوط يكرم لاعبى "البطل الأوليمبى" المتميزين ببطولة الجمهورية

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض شباب المحافظة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والحاصلين على بطولات الجمهورية موسم 2023-2024 في المصارعة والتايكوندو وألعاب القوى، في إطار دعم ورعاية محافظ أسيوط للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

وكرم المحافظ، في لعبة المصارعة كل من اللاعب محمد أشرف صلاح واللاعب حسن علي حسن واللاعب زياد أحمد محمد واللاعب محمود عز هاشم، وحصل كل لاعب منهم على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية بالمنوفية، واللاعب كريم أحمد عبدالمنعم واللاعب عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن اللذان حصل كل منهما على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية بالمنوفية، ومن المدربين وخالد سيد عبدالعال ومصطفى أحمد محمد، وفي لعبة التايكوندو تم تكريم اللاعب محمد حاتم عيسى الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية بومبزا حرة بالغردقة، واللاعب محمود حاتم عيسى الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية بومبزا حرة بالغردقة ،والمدرب مصطفى زكريا عبدالعليم، وفي ألعاب القوى تم تكريم كل من اللاعب أحمد ياسر فرج واللاعب حسام الدين حسن أحمد واللاعب فيلوباتير سامي ملاك واللاعب طارق جمال ماهر حيث حصل كل لاعب منهم على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية سباق 4 x 400 تتابع بالإسماعيلية والمدرب عماد محمد محمد، بالإضافة إلى تكريم محمد نور الدين محمود حاصل على شهادة موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية من إنجلترا.

اللواء عصام سعد: الدولة تولي اهتمامًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد الرئيس السيسي

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التنفيذية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنها تسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية، لافتا إلى أن المحافظة تضم نماذج رياضية مضيئة ومشرفة، مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء أسيوط في حصد البطولات على المستوى المحلي والدولي، معلنًا دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه للرياضيين في كافة الأنشطة الرياضية بالمحافظة مطالبًا اللاعبين المتميزين بمزيد من الجهد والعمل على الاحتفاظ بالمراكز المتقدمة في البطولات.

من جهته، أعرب علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، عن امتنانه لمحافظ أسيوط لحرصه على تكريم أبطال المحافظة الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ليكون قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتشارك في البطولات الرياضية.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،