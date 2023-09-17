"التعليم" تحتفل بقبول دفعة جديدة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالا خاصا بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10مدارس)، بالإضافة لانطلاق المعسكر التدريبي للطلاب الجدد، غدا الإثنين، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة في المشروع.

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، بتفقد مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتفقد الوزير والمحافظ، ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسى للمحافظة.

الوزير والمحافظ يجريان حوارًا مع الطالبات

كما أجرى الوزير والمحافظ حوارًا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات بأنهن تدربن من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكل أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهن الدراسي والفني إلى منتج تطلبه السوق المحلية والعالمية، ويساعد في حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدي طالبات المدرسة، موجها بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.

والجدير بالذكر أن المدرسة بها 7 ورش عمل لخط إنتاج الزى المدرسى، وتنتج 350 تي شيرت يوميًا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجي وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفني على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلًا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزي المدرسي لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.