بأسعار مخفضة وجودة مميزة.. "تجارية الإسماعيلية" تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بفايد

افتتح أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، معرض أهلًا مدارس فايد بمدينة فايد، وذلك بحضور العميد عمر الشافعي، رئيس مجلس مدينة فايد، النائب سامي سليم، النائبة آمال رزق الله، أحمد منصور مدير عام التموين، جلال أبوالطاهر نائب أول الغرفة، وأسامة العدوي نائب ثان، وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، ووائل عبدالعزيز أمين صندوق، وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من آمال محمود، أحمد موسى، حاتم العدوي، صابر همام ، علي العدوي، محمد فايق، محمد عبدالمحسن، المحاسب حسن الخباز، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، شاكر صالح نائب رئيس مدينة فايد، محمد غنام أمين حزب حماة وطن بمركز فايد، ومن كبار تجار فايد أحمد بدوي وياسر مسعود.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضًا مجتمعيًا يلبي كل احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالأسواق.

وأشار جلال أبوالطاهر إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة، والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل "أهلًا مدارس- أهلًا رمضان- الأعياد"، وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجهًا الشكر لكل منتسبي الغرفة في كل الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

وشدد أسامة العدوي، على العمل سويًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار سعيد شعيب إلى تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع الأدوات المدرسية والمكتبية، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما أكد وائل عبدالعزيز على التجار أن عليهم دورًا مجتمعيًا كبيرًا بعرض المعروض بأقل نسب تخفيضات في متناول الجميع، في ظل استعداد المواطنين لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم أن معرض «أهلًا مدارس» بمدينة فايد يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب.

وقالت آمال محمود إن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام إلى مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض، وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد حاتم العدوي استمرار عمل المعرض على مدار شهر، على أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقرى في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم إلى الجميع.

وأضاف علي العدوي أنه يتم التنسيق التام من أجل تنظيم معرض مميز يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.