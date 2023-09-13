تجارية الإسماعيلية تكشف الاستعدادات النهائية لمعرض "أهلاً مدارس"

تابع أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، الاستعدادات النهائية قبل افتتاح معرض أهلاً مدارس 2023 بساعات قليلة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لأسعار المعروضات وجودتها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

الاستعدادات النهائية لمعرض أهلا مدارس

ورافق رئيس تجارية الإسماعيلية خلال جولته، قبل قليل أعضاء مجلس الإدارة صابر همام ومحمد فايق ومحمد السيد مدير الغرفة وأحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، ومحمد صابر رئيس حي ثالث، احمد منصور مدير عام التموين.

تفاصيل افتتاح معرض أهلا مدارس

ومن المنتظر أن يفتتح رئيس الغرفة التجارية ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، معرض «أهلا مدارس 2023»، مساء اليوم في الثامنة مساءً حسب توجيهات الرئيس السيسي، تحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية و مديرية التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضًا مجتمعيًا يلبي احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وأشار جلال أبو الطاهر إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل " أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - الأعياد" وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجها الشكر لكل منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

شدد أسامة العدوي على العمل سويًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأشار سعيد شعيب، الي تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما وجه وائل عبد العزيز، دعوة للتجار وأصحاب محلات الفراشة وتنظيم المعارض من الحضور، مؤكدا أن عليهم دور مجتمعي كبير بوضع أقل نسب تخفيضات على أسعار التجهيزات وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم، ان معرض «أهلًا مدارس»، يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب، والملابس الرياضية.



وأوضح محمد فايق، أن المعرض يتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.



وقالت آمال محمود، أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام، إلي مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد كمال حمودة، علي استمرار عمل المعرض علي مدار شهر علي أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقري في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم الي الجميع.

وأوضح علي العدوي، مشيرا إلي التنسيق التام مع محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن مديرية التموين من أجل تنظيم معرض مميزا يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.

واختتم محمد السيد مدير الغرفة، الي أن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين.