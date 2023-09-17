خبير اقتصادى: مبادرة حياة كريمة حاربت الفقر فى الصعيد بالتنمية

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادى، إن بعض القرى في محافظة بني سويف شهدت تهميشا وفقرا في الخدمات التعليمية، وضعف الرعاية الصحية، ولكنها شهدت مؤخراً تحول ومحاربة الفقر بالتنمية نتيجة لمجهودات كبيرة بذلت على مدار ثماني سنوات متواصلة، وعملت الدولة المصرية بجهد كبير.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لديهما وضوح في معالم وفلسفة قضية الفقر بشكل عام من خلال تدشين مبادرة حياة كريمة واستهدافها عدة قرى، بمجموع كبير من المراكز والتي ترتكز فيها معدلات فقر مرتفعة .

خبير اقتصادى: ملف مبادرة حياة كريمة دفع بتحسين مستوى الخدمات فى القرى

وأكد الخبير الاقتصادي أن ملف مبادرة حياة كريمة دفع بتحسين مستوى الخدمات المقدمة سواء صحية أو تعليمية وكل الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن المصري.

كما تعمل الدولة على زيادة معدلات إنتاجية الدولة في هذه الأقاليم، وذلك بجانب تطوير قرى الدولة وتزويد المشروعات الإنتاجية لتزيد من فرص العمل، وتوفير فرص مستمرة للمواطنين في القرى.