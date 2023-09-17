الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرز مشروعات "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية فى بنى سويف (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت الدكتورة لميس مكي، نائب رئيس القطاع الميداني بمبادرة "حياة كريمة"، أن المرحلة الأولى من المبادرة كانت محافظة بني سويف من ضمنها، ووقع الاختيار لدخول مركزين فيها وهما "ببا وناصر"، ويجرى العمل في مشروعات البنية التحتية الأساسية للقرى، للصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والطرق.  

وأضافت مكي، خلال مداخلة لفضائية "إكسترانيوز"، أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" عملت على تطوير قطاع التعليم والصحة ومراكز الشباب، وتوفير المجمعات الخدمية وهدفها توفير كل الخدمات في مكان واحد للتسهيل على الأهالي دون الاحتياج للتنقل من منطقة إلى أخرى، كما أن المجمعات الزراعية تضم الجمعيات الزراعية ومخازن للحبوب ووحدات بيطرية، كما يجرى إنشاء نقاط للإسعاف والشرطة والمطافي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أبرز المشروعات فى بنى سويف

وأوضحت نائب رئيس القطاع الميداني بـ"حياة كريمة"، أن الصرف الصحي كان من الخدمات التي تفتقر إليها القرى بالمحافظات، ونعمل على مد شبكات الصرف الصحي وإنشاء المحطات وفقًا لمساحات القرى، وكان لدينا من المرونة لتلبية الخدمات بصورة أفضل كفاءة للمواطن المصري.

حياة كريمه مرحلة الأولي محافظة بني سويف مشروعات البنية التحتية الصرف الصحي

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