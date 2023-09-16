السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق حياة كريمة ببني سويف: افتتاح المشروعات هدية الرئيس السيسي لقرية سدس الأمراء

حياة كريمة
حياة كريمة

قال محمد علي جبر، منسق حياة كريمة في محافظة بني سويف، إن الرئيس السيسي، استعلم عما تم تقديمه لأهالي بني سويف على المستوى الاجتماعي والمشروعات، مشيرًا إلى أنه تم وصف كل الخدمات الاجتماعية التي قدمتها حياة كريمة ومؤسسات التحالف الوطني على مستوى الخدمات الصحية وإلانسانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بني سويف كانت محظوظة وحياة كريمة دخلت  66 قرية كمرحلة أولى بعدد مشاريع 1618  ونسب الانجاز فيها بنسبة 100% وأخرى 95% ، مشيرًا إلى أن قرية سدس الأمراء تعداد السكان فيها يتعدي 30 ألفًا ومشروعاتها تم افتتاحها بالكامل ونرى مدخل مدينة وليس مدخل قرية بسبب النظام الحضاري المتبع فيها.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها 

وعن المشروعات التي تم تنفيذها فيها قال إنهم بدأوا بمجمع الخدمات ويضم 17 شباك للتموين والبريد، والسجل المدني، والمجلس المحلي، بالإضافة إلى مجمع بيطري، وموقف نموذجي، ومركز شباب إداري، وملعب،  ومجمع المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي تم رفع كفاءته بالكامل، وإلى جانبهم مركز صحة الأسرة تم رفع كفاءته.

وتابع، أن بالإضافة إلى مشروعات المياه، والكهرباء، و الصرف الصحي، و الغاز، والاتصالات، ولذا استطعنا الانتهاء من الرصف وهذه هدية الرئيس لأهالي قرية سدس الأمراء، مشيرًا إلى أن الناس كلها كانت تتمنى استقبال الرئيس في منازلهم. 

منسق حياة كريمة محافظة بني سويف مؤسسات التحالف الوطني الخدمات الصحية هدية الرئيس قرية سدس الأمراء المشروعات

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