الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لجنة من كلية الهندسة لفحص عقار العمرانية المنهار والمنازل المجاورة

عقار العمرانية المنهار
عقار العمرانية المنهار

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في انهيار عقار العمرانية، وقررت تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص العقار المنهار وبيان سبب انهياره والعقارات المجاورة، والخطورة التي لحقت بها جراء الحادث. 

وصرحت نيابة العمرانية بدفن جثة فتاة، سقطت أجزاء من عقار العمرانية المنهار عليها، مما تسبب في مصرعها، وقررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

 فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انهيار العقار

 

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انهيار عقار العمرانية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وانهار فجر، اليوم الأحد، عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض. 

تفاصيل الواقعة

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبوراضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين. 

دفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

انهيار وضحية 

وتبين بالفحص انهيار عقار مكون من ٤ طوابق خالٍ من السكان، وسقط على العقار المجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه وإصابة فتاة تُدعى آمال خالد يونس، ١٨ سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونُقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وفارقت متأثرة بإصابتها. 

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجميع قيادات المديرية، كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي، رئيس حي العمرانية، وعدد من القيادات بالحي. 

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور لرفع الأنقاض.

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