الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الجبلاوي: قرارات الرئيس تؤكد اهتمامه بالمواطن

الجبلاوي
الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يشعر بالمواطن المصري في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه العالم أجمع، موضحا أن الرئيس لا يفوت الفرصة ويصدر قرارات تدخل الفرحة في بيوت المصريين.

 مبادرة حياة كريمة غيرت وجملت وأحيت مناطق وقرى في جميع أنحاء الجمهورية

 

وأضاف “الجبلاوي” خلال تصريحات له اليوم أن قرارات الرئيس أسعدت ملايين المصريين لأنها شملت قطاع كبير من الموظفين وأصحاب المعاشات والصحفيين وغيرهم، ما يؤكد اهتمامه وشعوره بالمواطن والشارع المصري، قائلا: "الرئيس السيسي قريب من المصريين فهو يفكر بما يفكرون به ويشعر بما يشعرون به".

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وأكد وكيل طاقة النواب أن ما فعله الرئيس السيسي سيخلد للتاريخ فإنجازاته تتحدث في جميع المجالات، مشيرا إلى تطوير وتنمية الصعيد بجانب تطوير القري والنجوع والأحياء، قائلا: "مبادرة حياة كريمة غيرت وجملت وأحيت مناطق وقرى في جميع أنحاء الجمهورية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب السيسي حياة كريمه

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