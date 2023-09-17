الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" تناشد المواطنين استخدام الجردل في غسل السيارات بدلاً من الخرطوم

استخدام الجردل في
استخدام الجردل في غسل السيارات

تواصل وزارة الموارد المائية والري استكمال خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية بهدف الحفاظ على الموارد المائية والحد من هدرها وتلوثها، منها مشروعات تحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر لترشيد المياه.

“يلا نغير سلوكنا ونحافظ على ثروتنا المائية” 

 إضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه تحت عنوان "يلا نغير سلوكنا ونحافظ على ثروتنا"، وذلك بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم للمياه في ظل زيادة الاحتياجات حالياً وثبات الموارد السنوية.

ترشيد استهلاك المياه في الحفاظ على الموارد

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أهمية ترشيد استهلاك المياه في الحفاظ على الموارد المتاحة، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية وتوفير المياه للأنشطة الاقتصادية ومحطات مياه الشرب بمختلف محافظات مصر.

استخدام جردل أثناء غسيل السيارات

يلا نغير سلوكنا ونحافظ على ثروتنا المائية 

كذلك، بدأت وزارة الموارد المائية والري إطلاق عدة حملات للتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه فى مختلف المجالات ومنها غسيل السيارات بالشوارع والجراجات والمحطات، مؤكدة أهمية استخدام جردل أثناء غسيل السيارات، وذلك لأنه يتم إهدار 375 لتراً من المياه خلال غسيل السيارة بالخرطوم، مما يؤدي إلى التأثير على الموارد المائية.

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وأوضحت وزارة الري أن ترشيد المياه يعد أولوية حالياً للحفاظ على الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل، في ظل تنامى الاحتياجات المائية وتوفيرها للمنتفعين ومحطات مياه الشرب، خاصة مع أهمية المياه في كافة مناحي الحياة من رى الأراضى الزراعية والمستصلحة ، وأيضًا توفير مياه الشرب، والمياه اللازمة للقطاع الصناعى بمختلف المدن.

يلا نغير سلوكنا الموارد المائية استهلاك المياه غسيل السيارات إستخدام جردل

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