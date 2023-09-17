بحضور وزير التعليم.. "تربية الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة 53

احتفلت كلية التربية جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 53 من طلاب الكلية، أمس، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وقيادات التربية والتعليم بالاسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وأولياء أمور الطلاب.

وزير التعليم: المعلم ينتج المعلومات لا يلقنها

وفي كلمته، شدد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة التطوير المستمر للمعلم، والاستفادة من مصادر المعرفة الكثيرة لتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تنشد معلم ينتج المعلومات والبيانات، وليس معلم يلقن المعلومات للطلاب، وذلك لتحقيق ما يسمى "بالتعليم المنتج للإبداع".

وأشار حجازي، إلى أن الرئيس يضع المعلم المصري في مقدمة اهتماماته من خلال طرح مسابقة تعيين 30 ألف معلم كل عام، مضيفًا أن هناك عدة آليات محددة يتم بناءً عليها اختيار المعلمين الجدد وهي التخصص الأكاديمي، والتخصص التربوي، والثقافة العامة للمعلم، ومدى إلمامه بالتكنولوجيا، وإجادة إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، واجتياز اختبارات اللياقة البدنية، مؤكدًا أن هناك مسابقات ستعلن قريبًا، وفي نهاية كلمته أكد حجازي، أنه لا يوجد تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم.

قنصوة: مصر تشهد مرحلة البناء

فيما هنَّأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أولياء الأمور وشكرهم على عظيم جهدهم مع أبنائهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج، كما شكر كل من شارك في العملية التعليمية خلال سنوات الدراسة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية على دعمهم وتفانيهم وإخلاصهم.

وأكد قنصوة، أن الدولة تشهد حاليًا مرحلة البناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المعلم المصري يُعد حجر الأساس في بناء الدولة، وأشار أن المعلمين هم أصحاب الفضل لكل القيادات المتواجدة اليوم، حيث أثروا القيم التي نحيا بها إلى اليوم.

وأكد قنصوة، قيمة المعرفة، موجهًا النصيحة للطلاب بضرورة امتلاكها لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعاهم أن يكونوا سفراء لوطنهم ولجامعتهم وكليتهم أينما كانوا وأن يسعوا جاهدين لنقل صورة مشرفة عن جامعتهم التي تخرجوا فيها.

المحافظ: مهنة المعلم مهنة سامية

فيما قدَّم اللواء محمد الشريف، التهنئة لجميع الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح، مؤكدًا حرص الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة على تقديم كامل الدعم والرعاية للمعلم المصري.

وأكد المحافظ أن كلية التربية تعد من أهم الكليات، لدورها في إعداد النشء من المهندسين والأطباء وكل المهن الأخرى، مشيرًا إلى أن مهنة المعلم هي مهنة سامية وهم رُسُل هذه الأمة.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للخريجين، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وَفي نهاية الاحتفالية أدى الطلاب حلف القسم لخريجي الدفعة الـ53 لطلاب كلية التربية جامعة الإسكندرية.

حفل تخرج كلية التربية جامعة الإسكندرية

حفل تخرج كلية التربية جامعة الإسكندرية

حفل تخرج كلية التربية جامعة الإسكندرية

حفل تخرج كلية التربية جامعة الإسكندرية