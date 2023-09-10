الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أكثر من 5000 طالب.. المدن الجامعية بالإسكندرية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور علي عبد المحسن المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين خلال العام الجامعي 2023-2024، والبالغ عددهم 5250 طالب وطالبة، وتوزيعهم على 4 مدن جامعية تضمها جامعة الإسكندرية بالإضافة إلى دور الضيافة.

المدن الجامعية ودور الضيافة

يتم توزيع الطلبة والطالبات على المدن الجامعية كالتالي، المدينة الجامعية بـ(سموحة) طالبات وتستوعب 1734 طالبا، مبنى المدينة الجامعية طالبات (شاطبى المبنى الجديد) 606 طالبا، ومبنى المدينة طالبات (شاطبى المبنى القديم) 198 طالبة، ودار الضيافة طالبات بسموحة وتستوعب 147 طالبة، ودار الضيافة بالشاطبي وتستوعب 141 طالبة، بإجمالى قدرة استيعابية للطالبات 2826، وبالنسبة للمدينة الجامعية بسموحة طلبة فتستوعب 1362 طالبًا، والمدينة سابا باشا طلبة فتستوعب 352، ومدينة الطلبة بمرغم فتستوعب 418 طالبا، ودار الضيافة مبنى د.طلبة  1147 طالبا، ودار الضيافة مبنى طلبة 144 طالبا بإجمالى قدرة استيعابية 2423.

588 غرفة لاستضافة الطلاب الأفارقة والحالات الإنسانية

وأشار  المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعمل على توفير أماكن لاستضافة الطلاب الأفارقة والحالات الإنسانية، وخصصت 200 غرفة للطالبات الأفارقة، و88 للحالات الإنسانية بالمدينة الجامعية طالبات بسموحة والشاطبى، كما خصصت 100 غرفة للطلاب الأفارقة و 200 غرفة للحالات الإنسانية وذلك بمدن الطلبة فى سموحه وسابا باشا ومرغم، مضيفا أن الجامعة تعمل على توفير وسائل الراحة الأساسية الطلاب، وتوفير مطعمآ مشتركًا ومناطق لتناول الطعام، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى مثل ملاعب  وصالات التلفزيون والمناسبات الاجتماعية.

استعدادات المدن الجامعية


وبحسب "عبد المحسن" فإن الاستعدادات التي قامت بها جامعة الإسكندرية لاستضافة طلابها خلال العام الدراسي 2023-2024، تمثلت فيما قامت به الجامعة من تجهيز العديد من الغرف للطلاب والطالبات، بما في ذلك النزل الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى مرافق أخرى.

مواعيد تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني 

 وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لإدارة الجامعة للتسجيل الإلكتروني، وتتم المفاضلة بين الطلبة والطالبات وفقا للائحة الإقامة بالمدن الجامعية بالأعلى تقديرًا للقدامى والأعلى مجموعًا للمستجدات، ويتم النظر في الفئات تباعاً وفقا للأماكن المتاحة.

 وأشار إلى أنه يتم استيعاب كافة الفئات نظرًا لوجود أماكن بكافة دور الضيافة (طلبة وطالبات)، وبالنسبة لمواعيد التقديم فيتم تلقى طلبات الطلاب المستجدين اعتبارًا من 2 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر الجاري.

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