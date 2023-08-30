الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالانتهاء من استعدادات العام الدراسى الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة، أمس، بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، والانتهاء من كل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة في 30 سبتمبر المقبل، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكل المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

وفي إطار حرص الجامعة على توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين، وجّه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من توزيع الكارنيهات الخاصة بتلقي الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالجامعة، والخاصة بتطبيق منظومة التأمين الطبي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، والتي تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات والأدوية والعلاج بالمستشفيات والعمليات وغيرها، حيث تتكفل الجامعة بسداد الاشتراكات دون أي خصم إضافي من مرتبات العاملين بها، وتشكيل لجنة لدراسة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووافق المجلس على ضم عضويات من الداخل والخارج، بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

اتفاقيات تعاون مع جامعات عربية وأجنبية

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا في مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا فى مجال البحث، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنين) وجامعة اليرموك بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الموصل بالعراق، ومذكرة التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) وجامعة المستقبل بالعراق.

ترقية 23 عضو هيئة تدريس

كما تمت الموافقة على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 14 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 18 مدرسًا، ومنح 78 درجة دكتوراه، و208 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية مجلس جامعة الإسكندرية استعدادات العام الدراسي الجديد منح درجة الدكتوراه والماجستير خدمات طبية وعلاجية للعاملين

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