مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يشكل لجنة للمشاركة فى التصنيف الأخضر للجامعات

أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع بصدد تشكيل لجنة من وكلاء الكليات تختص بالتصنيف الأخضر والإعداد له خلال الفترة القادمة؛ استعدادا لمشاركة جامعة الإسكندرية فى التصنيف الأخضر للجامعات، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة.

كما أكـد الدكتور عـلام، خلال المجلس ضرورة قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الأساتذة المتخصصين في هذه المجالات.

وفي ذات السياق، كرم المجلس وكلاء كليات التربية رياضية بنات ـ طب أسنان ـ الطب البيطري ـ والتربية للطفولة المبكرة ـ العلوم لانتهاء مدة وكالتهم، وقدم النائب الشكر لهم على ما قدموه طوال فترة عملهم بكليات الجامعة.

خدمات مركز التطوير الوظيفي بالجامعة

واستعرضت الدكتورة دينا سعد الله المدير التنفيذى لمراكز التطوير الوظيفى بالجامعة الخدمات التى تقدمها مراكز التطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية موضحة دور المركز الرئيسى CDC، والذي يقوم بالإدارة والإشراف على مهام الـ 3 مراكز الموجودة بكليات التجارة والهندسة والتربية ودورهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومساعدة الخريجين؛ للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية وتدريبات عملية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى.

تنظيم القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية



كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم القافلة الطبية إلى منطقة كوم حمادة بالبحيرة خلال شهر يوليو 2023 بمشاركة 50 طالبا من كليات طب بشري، طب أسنان، صيدلة وعدد 9 أطباء متخصصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأميري الجامعي.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب البيطري حول القافلة الطبية الخدمية التدريبية، وبلغت 9 قوافل لقرى أبيس.

ناقش المجلس عددا من الأنشطة المجتمعية والفعاليات والندوات المقدمة خلال شهري يوليو وأغسطس بكليات التربية رياضية بنين وتمريض والتربية للطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.