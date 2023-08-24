الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يشكل لجنة للمشاركة فى التصنيف الأخضر للجامعات

مجلس خدمة المجتمع
مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع بصدد تشكيل لجنة من وكلاء الكليات تختص بالتصنيف الأخضر والإعداد له خلال الفترة القادمة؛ استعدادا لمشاركة جامعة الإسكندرية فى التصنيف الأخضر للجامعات، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة.

 كما أكـد الدكتور عـلام، خلال المجلس ضرورة قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الأساتذة المتخصصين في هذه المجالات.

وفي ذات السياق، كرم المجلس وكلاء كليات التربية رياضية بنات ـ طب أسنان ـ الطب البيطري ـ والتربية للطفولة المبكرة ـ العلوم لانتهاء مدة وكالتهم، وقدم النائب الشكر لهم على ما قدموه طوال فترة عملهم بكليات الجامعة.

خدمات مركز التطوير الوظيفي بالجامعة

واستعرضت الدكتورة دينا سعد الله المدير التنفيذى لمراكز التطوير الوظيفى بالجامعة الخدمات التى تقدمها مراكز التطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية موضحة دور المركز الرئيسى CDC، والذي يقوم بالإدارة والإشراف على مهام الـ 3 مراكز الموجودة بكليات التجارة والهندسة والتربية ودورهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومساعدة الخريجين؛ للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية وتدريبات عملية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى.

تنظيم القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية


كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم القافلة الطبية إلى منطقة كوم حمادة بالبحيرة خلال شهر يوليو 2023 بمشاركة 50 طالبا من كليات طب بشري، طب أسنان، صيدلة وعدد 9 أطباء متخصصين، وبلغ إجمالي عدد الحالات 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأميري الجامعي.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب البيطري حول القافلة الطبية الخدمية التدريبية، وبلغت 9 قوافل لقرى أبيس.

ناقش المجلس عددا من الأنشطة المجتمعية والفعاليات والندوات المقدمة خلال شهري يوليو وأغسطس بكليات التربية رياضية بنين وتمريض والتربية للطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

جامعة الإسكندرية مجلس خدمة المجتمع التصنيف الأخضر للجامعات مركز التطوير الوظيفي القوافل الطبية

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية تشارك في الاجتماع الإقليمي لليونسكو

جامعة الإسكندرية تستضيف ممثلي اتحاد طلاب 21 جامعة حكومية بمعسكر باجوش

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقى فتحى النائب العام الجديد؟

إحالة ربة منزل للجنايات لاستخدام طفلتين فى أعمال ممارسة الحرام

من المحاربة بسيف روسيا للتمرد عليها.. أسباب وسيناريوهات الرحيل الغامض لـ"طباخ بوتين"

للإقبال الكبير.. مد مهرجان العلمين إلى 1 سبتمبر

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)