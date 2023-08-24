جامعة الإسكندرية تشارك في الاجتماع الإقليمي لليونسكو

شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية كممثل رسمي في الاجتماع الإقليمي لليونسكو حول "مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية" وذلك في الفترة من 22 - 24 اغسطس 2023، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.

مبادرة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة

وفي وقتٍ سابق، أطلقت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة عددًا من البرامج والورش التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، ضمن مبادرة “الطالب المنتج” التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مركز طه حسين لذوي الهمم بجامعة الإسكندرية، وتستمر هذه الورش حتى 20 سبتمبر المقبل.

تهدف المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الإستثمار في مهاراتهم وقدراتهم حيث تمثل هذه الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا، وتستهدف تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية ويتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية.

كما تتضمن الورش التدريبية كل من للمشغولات يدوية- كروشية- مصنوعات شمع- مكرمية- ديكورات- صناعة الورد- الاكسسوارات- صناعة الارابيسك- الرسم وتشكيل الرمل- عمل الطارة- التطريز والتفصيل- تصميم الملابس- صناعة مستحضرات التجميل والعطور- صناعة الخزف والسجاد والكليم والفخار- إعادة التدوير- الريزن.