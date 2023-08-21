جامعة الإسكندرية تستضيف ممثلي اتحاد طلاب 21 جامعة حكومية بمعسكر باجوش

استضافت جامعة الاسكندرية للعام السادس على التوالي ممثلى 21 جامعة حكومية من رؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية وذلك بمعسكر الجامعة بباجوش، حيث عقدت فعاليات المعسكر السنوى لإعداد الكوادر الطلابية على مستوى الجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والمشرف على الفعاليات إلى أن هذا المعسكر يعد من أهم الأنشطة التي تنفذ بالجامعات، وشارك في الإعداد له اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية برئاسة الطالب عمر عفيفى رئيس الإتحاد وذلك على مدى عدة أشهر، وتضمن العديد من ورش العمل والمسابقات الرياضية والثقافية، وشارك فى الإشراف على قيادة المعسكر الدكتور جمال العمراني، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى، وشهاب محروس، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد فوزى مسئول الاتحاد بالإدارة.

وفي سياق آخر، بدأت وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة فى إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة الطالب المنتج التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى.

تتضمن الورش التدريبية موضوعات (مشغولات يدوية- كروشية- مصنوعات شمع- مكرمية- ديكورات- صناعة الورد- الاكسسوارات- صناعة الارابيسك- الرسم وتشكيل الرمل- عمل الطارة- التطريز والتفصيل- تصميم الملابس- صناعة مستحضرات التجميل والعطور- صناعة الخزف والسجاد والكليم والفخار- إعادة التدوير- الريزن)، وتستمر هذه الورش بالتعاون مع مركز طه حسين لخدمة الطلاب من ذوى الإعاقة بالجامعة حتى 20 سبتمبر المقبل.

وتهدف المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الإستثمار في مهاراتهم وقدراتهم حيث تمثل هذه الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا.



معسكر باجوش