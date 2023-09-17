"الدواء": ورشة عمل للتعريف بقرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بالدليل التنظيمي لآليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣ (إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة).

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأفادت بأن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

السودان يعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في المجال الدوائي، وفي ضوء حرص دولتي مصر والسودان على التكامل؛ فقد صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات السودان.

أكدت الهيئة أن التنسيق المستمر الذي يتم بين الجانبين الشقيقين يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية هناك.

جاء الإعلان فى الاجتماع المنعقد بين الهيئتين، وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، والذي أسفر عن فتح سوق الدواء السودانية أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية بدولة السودان، والتي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والإفريقية، وتأكيدًا لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.