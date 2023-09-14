معاون رئيس "هيئة الدواء" يكشف حقيقة وجود قطرة عين مغشوشة فى الأسواق

أوضح الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، حقيقة وجود قطرة عين مغشوشة في الأسواق، قائلًا: "إن الدواء الذي يباع في الصيدليات هو دواء آمن 100%".

القطرة المغشوشة لا تباع في الصيدليات

وأضاف الدكتور حمادة شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة cbc، أن صيادلة مصر محترمون يأتون بالدواء من أماكن يتم مراقبتها، لافتًا إلى أن الدواء المغشوش لا يباع عبر الصيدليات وإنما يُباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأكد أن هيئة الدواء تشن حملات تفتيشية كبيرة تتم بشكل دوري، مؤكدًا أن القطرة المغشوشة لا تباع في الصيدليات وإنما عبر السوق السوداء خلال الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي.