مدينة قاحلة تفوح منها رائحة الموت.. "بى بى سى" تكشف حجم الدمار فى درنة الليبية (صور)

وصفت آنا فوستر، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مدينة درنة الليبية بأنها مدينة قاحلة تفوح منها رائحة الموت من كل مكان وذلك في تقرير لها عبر الإذاعة البريطانية الشهيرة.

دمار مدينة درنة الليبية

وقالت "فوستر" في تقريرها، لقد باتت الرحلة من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة الليبية تستغرق وقتًا أطول من الماضي من كثرة الأكوام والجثث في كل مكان، وأثناء القيادة على طول الطريق من بنغازي، باتت الحقول بحيرات حمراء صدئة، كما أصبحت حركة المرور أبطأ، وانتشر الجنود يوزعون أقنعة الوجه على كل سيارة - للسائق وكل راكب للحماية من الرائحة.

فيضانات ليبيا

وتسببت الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية بسبب إعصار دانيال في مقتل الآلاف فضلًا عن خسائر مادية كبيرة، وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

رائحة الموت في درنة

وقالت مراسلة بي بي سي، إن رائحة الموت تفوح في المدينة، فضلًا عن رائحة مياه الصرف الصحي، بل إن الروائح الكريهة التي تستنشقها في درنة الليبية تسبب تهيجًا للمعدة وينتهي المشهد أمام البحر حيث ما زالت الجثث تحت المياه تنتظر الانتشال.

ولم يقتصر الأمر على الأشخاص فحسب، بل جرفت المياه المباني والممتلكات وسبل العيش في مدينة درنة بشرق ليبيا، وانتشر في المدينة خشب مكسور، وسيارات كاملة والإطارات، والثلاجات - كل شيء يختلط ويدور معًا في المياه الراكدة، بالإضافة للجثث حيث كانت القوة التدميرية للمياه غير عادية.

وتستلقي السيارات مثل الألعاب المقلوبة على جوانبها بشكل عرضي أو مقلوبة رأسًا على عقب، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فقد تم دفن أكثر من 1000 شخص حتى الآن في مقابر جماعية، كما انهارت الجدران المصنوعة من الكتل الخرسانية السميكة. لقد تم اقتلاع الأشجار القوية من الأرض.

وقال فارس جسار، مواطن، لمراسلة بي بي سي: لقد فقدت خمسة من أفراد عائلتي في المياه الهائجة، وقال: "لقد طُلب منا أن نبقى داخل منازلنا.. لماذا؟ كان عليهم أن يخبرونا أن هناك عاصفة، وأن السد قديم ومتهالك، بعض المباني المدمرة يبلغ عمرها مائة عام. الأمر كله يتعلق بالسياسة، فهناك حكومة في الغرب، وحكومة في الشرق.. إنها مشكلة كبيرة".

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