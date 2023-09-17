الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدينة قاحلة تفوح منها رائحة الموت.. "بى بى سى" تكشف حجم الدمار فى درنة الليبية (صور)

درنة الليبية
درنة الليبية

وصفت آنا فوستر، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مدينة درنة الليبية بأنها مدينة قاحلة تفوح منها رائحة الموت من كل مكان وذلك في تقرير لها عبر الإذاعة البريطانية الشهيرة.

دمار مدينة درنة الليبية 

وقالت "فوستر" في تقريرها، لقد باتت الرحلة من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة الليبية تستغرق وقتًا أطول من الماضي من كثرة الأكوام والجثث في كل مكان، وأثناء القيادة على طول الطريق من بنغازي، باتت الحقول بحيرات حمراء صدئة،  كما أصبحت حركة المرور أبطأ، وانتشر الجنود يوزعون أقنعة الوجه على كل سيارة - للسائق وكل راكب للحماية من الرائحة.

txt

مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا: مشاهد درنة تدمى القلب

فيضانات ليبيا 

وتسببت الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية  بسبب إعصار دانيال في مقتل الآلاف فضلًا عن خسائر مادية كبيرة، وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

txt

قرية بقنا تقيم عزاء جماعيًا لـ18 شهيدًا من ضحايا ليبيا (فيديو)

رائحة الموت في درنة 

وقالت مراسلة بي بي سي، إن رائحة الموت تفوح في المدينة، فضلًا عن رائحة مياه الصرف الصحي، بل إن الروائح الكريهة التي تستنشقها في درنة الليبية تسبب تهيجًا للمعدة وينتهي المشهد أمام البحر حيث ما زالت الجثث تحت المياه تنتظر الانتشال.

ولم يقتصر الأمر على الأشخاص فحسب، بل جرفت المياه المباني والممتلكات وسبل العيش في مدينة درنة بشرق ليبيا، وانتشر في المدينة خشب مكسور، وسيارات كاملة والإطارات، والثلاجات - كل شيء يختلط ويدور معًا في المياه الراكدة، بالإضافة للجثث حيث كانت القوة التدميرية للمياه غير عادية.

وتستلقي السيارات مثل الألعاب المقلوبة على جوانبها بشكل عرضي أو مقلوبة رأسًا على عقب، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فقد تم دفن أكثر من 1000 شخص حتى الآن في مقابر جماعية، كما انهارت الجدران المصنوعة من الكتل الخرسانية السميكة. لقد تم اقتلاع الأشجار القوية من الأرض.

 

وقال فارس جسار، مواطن، لمراسلة بي بي سي: لقد فقدت خمسة من أفراد عائلتي في المياه الهائجة، وقال: "لقد طُلب منا أن نبقى داخل منازلنا.. لماذا؟ كان عليهم أن يخبرونا أن هناك عاصفة، وأن السد قديم ومتهالك، بعض المباني المدمرة يبلغ عمرها مائة عام. الأمر كله يتعلق بالسياسة، فهناك حكومة في الغرب، وحكومة في الشرق.. إنها مشكلة كبيرة".

1
1
2
2
3
3
4
4
درنة الليبية رائحة الموت درنة مدينة بى بى سى الإذاعة البريطانية بنغازي مدينة بنغازي

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

جوندوجان: برشلونة حلمي منذ الصغر.. وتحية خاصة إلى تشافي

جولة مصورة فى متحف جاير أندرسون

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

لأول مرة.. كريستيانو رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

عاجل.. التحقيق مع مسئول ليبى بعد تصريحات حول قصف سدود درنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى