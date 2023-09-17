الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا: مشاهد درنة تدمى القلب

رئيس بعثة الأمم المتحدة
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، السبت، إن ما شاهده من دمار في مدينة درنة شرقي البلاد "يدمي القلب"، عقب الفيضانات التي اجتاحتها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، عقب زيارته مدينة درنة التي اجتاحتها السيول والفيضانات وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال باتيلي: "غادرت درنة مساء اليوم بقلب حزين بعد أن عاينت الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".

وأضاف أنها "مشاهد تدمي القلب نظرا لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب"، معتبرا أن "الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها وتتجاوز السياسية والحدود".

وأردف باتيلي: "تتعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين".

وتابع: "يجري فريق الأمم المتحدة أيضا مزيدا من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى".

ماذى يحدث فى ليبيا؟

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه. 

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