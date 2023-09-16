قرية بقنا تقيم عزاء جماعيًا لـ18 شهيدًا من ضحايا ليبيا (فيديو)

أقام أهالي قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم السبت، عزاء جماعيًا لـ18 شهيدًا من أهالي القرية، لقوا مصرعهم بسبب العاصفة دانيال خلال عملهم في دولة ليبيا منذ أيام قليلة، وسط حالة من الحزن والحسرة سيطرت على الأهالي بشرق نيل المدينة.

أهالي القرية، أقاموا سرادق عزاء هو الأكبر والأول من نوعه لشهداء لقمة العيش داخل قرية الصياد، فيما تقدم أهالي القرى المجاورة وقرى مدن ومراكز محافظة قنا بالعزاء لأسر الضحايا وأهالي قريتهم وذلك بمختلف فئاتهم.

رجال الدين الإسلامي والمسيحي، تقدموا المعزين في قرية الصياد، وذلك من أجل تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء وأهالي قرية الصياد، وسط حالة من الحزن قد سيطرت على جميع أهالي قرية الشهداء بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

أهالي القرية والقري المجاورة وقفوا في سرادق العزاء من أجل استقبال المعزين في الحادث الأليم الذي راح ضحيته 18 شهيدًا من أبناء مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا خلال عملهم في دولة ليبيا.

الآلاف من أهالي محافظة قنا، انتقلوا لقرية الصياد لأجل تقديم واجب العزاء، وسط مطالبات من الأهالي بتسمية قرية الصياد باسم قرية الشهداء في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكان قد لقي 18 شخصًا من أهالي قرية الصياد بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا مصرعهم خلال عملهم بدولة ليبيا بسبب العاصفة دانيال التي أدت لمقتل وإصابة العشرات بمدينة درنة الليبية.

وفي السياق ذاته انتقل اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا أمس الأول الخميس لقرية الصياد بشرق النيل بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بصحبة القيادات التنفيذية بالديوان العام لمحافظة قنا من أجل تقديم واجب العزاء لأسر شهداء الغربة ولقمة العيش في ليبيا.