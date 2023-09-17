الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

ليبيا
ليبيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقرير عن عاصفة ليبيا، العاصفة الغير مسبوقة التي دمرت ليبيا وأسقطت عليها أمطاراً غزيرة. 

 

وأوضح التقرير أن العاصفة تحولت إلى فيضانات وقتلت الآلاف، وقد استمدت العاصفة طاقة هائلة من مياه البحر المتوسط الهائلة، وتشكلت نتيجة نظام مناخي منخفض الضغط، ما أدى إلى سقوط كميات أمطار كبيرة، على اليونان قبل أن تصل إلى ليبيا. 

 

ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، المياه الأكثر دفئًا تحرّك الأعاصير بسرعة أقل، ما يسمح لها بإلقاء كميات أكبر من الأمطار. 

 

كما أن النشاط البشري والتغير المناخي معًا، تسببا في تأثيرات مضاعفة للعواصف.

 

تقرير الأمم المتحدة 

و مع استمرار جهود الإنقاذ، أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا من أجل مساعدة متضرري الفيضانات في ليبيا، تهدف إلى جمع مساعدات بقيمة 71 مليون دولار تقريبا.

 

وركزت الأمم المتحدة على الخوف المتزايد من الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض أو مغمورة في مياه السيول، إذ قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وترفع أعداد المتضررين إن لم ترسل "مساعدات فورية وكافية" لحماية من تبقى من الأحياء، ولم تسرع وتيرة تنظيف المناطق المتضررة.

 

وتهدف التبرعات العاجلة إلى مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بالكارثة، ويبلغ عددهم حوالي 250 ألف شخص.

 

وقال تقرير الأمم المتحدة الخاص بأضرار الكارثة إن 2200 مبنى في درنة تأثرت، كما ألقى التقرير الضوء على مدينة سوسة التي غمرتها مياه السيول ووصف الوضع فيها بالـ"حرج".

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