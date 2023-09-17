تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمجلس عمد ومشايخ مطروح

نظمت محافظة مطروح السبت تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والنائب جمال الشورى وحسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف والأب كيرلس عن الكنيسة بمطروح، وممثلي الجالية الليبية في مصر وعمد ومشايخ وشباب مطروح

تناول التأبين فيلم وقصائد رثاء لضحايا زلزال المغرب وكارثة إعصار ليبيا وجهود مصر في إغاثة وإنقاذ مضارى الشعب الليبي.

_ الحزن يخيم على الأمة

واكد عددا من العمد والمشايخ بمطروح على أن الحزن الذى يخيم على الأمة يدل على أن الأمة تصحو وتتكاتف لتتحول المحنة إلى منحة ونقطة انطلاق لميلاد جديد لتجميع الكلمة وتوحد الصف العربى، مع الإشادة بجهود القيادة المصرية في الإسراع لتقديم الإغاثة وكافة أوجه الدعم، وتقديم التحية للقوات المسلحة والشعب الدعم والتكاتف مع الإخوة الليبين.



_ الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا

ودعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بداية كلمته للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الألمين في زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

_ التأبين والعزاء

وأكد في كلمته على أن التأبين والعزاء يأتى انطلاقا من التأكيد على وحدة الصف المصري والعربي وتكاتف جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وجميع شيوخ وشباب وأهالي محافظة مطروح على قلب رجل واحد تضامناً مع جميع أسر ضحايا ومصابي الحدث الجلل لأشقائنا بليبيا والمغرب وأهلنا بمصر ممن فقدوا أبنائهم سعياً على الرزق في حادث إعصار ليبيا.

_ دعوة الرئيس لاغاثة الأشقاء فى ليبيا



وأشاد محافظ مطروح بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فور الحادث بسرعة الاصطفاف والتلاحم والتكاتف مع الدفع بكافة مؤن الانقاذ والدعم والحماية اللازمة من الأفراد وسيارات الإنقاذ والاسعاف براً وبحراً وجواً لسرعة انتشال ضحايا الحادث المروع، وكذلك المستشفيات الميدانية وشاحنات الإغاثة والإيواء والمواد الغذائية وكافة أوجه الدعم لأشقائنا في ليبيا لنرى مصر كعهدها دائماً بقيادتها وشعبها التى يعرفها أشقائها العرب جميعاً.

_ الترابط والعلاقة الوثيقة بين أبناء مطروح والجانب الليبي



وأشار الى قوة الترابط والعلاقة الوثيقة بين أبناء مطروح والجانب الليبي مع روح المصاهرة والتواصل والتقارب، و مؤازرتهم جهود مصر في إغاثة أخواتنا فى ليبيا مع تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، موجها نيابة عن جميع أهالي مطروح برسالة حب وتأييد مطلق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تأييداً ودعماً لمسيرة وقيادة سيادته الحكيمة فى إدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً و الحفاظ على استقرار الوطن وسلامة مع جهود التنمية وعودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

_ مصر سندا للأمة العربية

وأكد أن مصــــــر ستظل بقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة وأبنائها الوطنيين المخلصين سنداً دائماً للأمة العربية داعيا المولي عز وجل أن يرحم جميع ضحايا الحادث الأليم فى زلزال المغرب و إعصار ليبيا وجميع أبنائنا من مصر ضحايا حادث ليبيا خلال السعي على رزقهم وأن يحتسبهم من الشهداء وأن يرد جميع المفقودين ، وأن يشفى جميع المصابين، وأن ينعم على أمتنا العربية الأمن، والسلامة، والاستقرار وأن يحفظ الله مصرنا الغالية.

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح

تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمطروح