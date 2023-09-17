بعد خسارة السوبر.. هل يسير إمام عاشور على خطى حمودى أم كهربا؟

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطولة الأولى في موسم 2023-2024، وذلك بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي بهدف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد إمام عاشور، لاعب الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق.

وعقب المباراة، اندلعت موجة من السخرية ضد إمام عاشور، حيث نعته جمهور الأهلي بـ"النحس"، خاصةً أنه بعد الإعلان عن انتقاله إلى القلعة الحمراء، خسر المارد الأحمر فرصة التتويج بلقب الدوري موسم 2022-2023 بدون هزيمة، وذلك عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة قبل الأخيرة للمارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز.

حتى في مباراة استلام درع الدوري التي حضرها إمام عاشور من المقصورة الرئيسية عقب توقيعه عقود انضمامه للنادي الأهلي، تعادل الأهلي حينها وهو بطل المسابقة مع حرس الحدود متذيل الترتيب وهو أول الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية.

ووصل الأمر إلى أن الفريق خسر البطولة الأولى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، والذي فاز بخمسة ألقاب، في الموسم المنقضي ولم يخسر أي لقب.

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توقعات بسير إمام عاشور على خطى أحمد حمودي

وبدأت الجماهير تتوقع أن يسير إمام عاشور على خطى أحمد حمودي، لاعب الزمالك الأسبق، الذي انتقل إلى الأهلي.

ومع انتقال حمودي إلى الأهلي بعد خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك أمام صن داونز، انتقل "النحس" إلى القلعة الحمراء.

ولم يتمكن الأهلي من تحقيق أي بطولة قارية وحمودي بين صفوفه بعد أن خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا نسختي 2017 و2018.

ومع رحيله، نجح الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات، كان آخرها في النسخة الماضية.

هل يتكرر سيناريو كهربا مع إمام عاشور؟

في المقابل يرى البعض أن خسارة السوبر الأفريقي مجرد سوء توفيق تعرض له إمام عاشور في بداية مشواره مع الأهلي، وسيكون القادم أفضل بالنسبة له، مثلما حدث مع كهربا الذي خسر السوبر المصري أمام الزمالك في بداية مشواره مع الأهلي في يناير 2020.

وتعرض اللاعب حينها للسخرية من جانب جماهير الزمالك مثلما يحدث الوقت الحالي مع إمام عاشور، لكن تغير الوضع بعد ذلك.

وحصل كهربا في نفس العام على ألقاب الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس مصر، واستمر حصده للألقاب مع الفريق حتى صار الآن أحد أبرز وأهم لاعبي المارد الأحمر.