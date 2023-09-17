الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائلة جبر: لا وجود للتنمية بأى دولة بغياب المرأة وهى أساس المنظومة القيمية

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة  نائلة جبر، رئيس لجنة منع الهجرة غير الشرعية، إن المرأة كان لها دورًا فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وبعد ذلك شعرت بتخاذل بالنسبة لوضعيتها، مشيرة إلى أن بعض هذه الثورات تسببت في تراجع مكانة المرأة ولازالت هذه الدول تواجه عدم الاستقرار السياسي.

وأضافت “جبر”، خلال حوارها ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العالم بأثره واجه أزمة كورونا والتي أثرت على الجميع والحرب الروسية الأوكرانية كلنا نعاني من تباعتها السياسية والاقتصادية وكل هذا ليس بعيدًا عن المرأة لأنها تعاني من المشاكل الاقتصادية والسياسية.

 لن يكون هناك تنمية في أي دولة بدون المرأة

وتابعت، أنه لن يكون هناك تنمية في أي دولة بدون المرأة ليس لأنها نصف المجتمع ولكن لأن تأثيرها يفوق نصف المجتمع لأنها أساس المنظومة القيمية في المجتمع وهي التي تضعها، مؤكدة أنه بدون قيم لن يكون هناك أمن وآمان ومحاربة للإرهاب واستغلال المرأة والاتجار البشر، مشيرة إلى أن المرأة مهمة للدولة سواء عملت في القطاع العام أو الخاص.

ة نائلة جبر المرأة يفوق نصف المجتمع تاثيرها أساس المنظومة القيمية محاربة للإرهاب

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