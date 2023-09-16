الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائلة جبر: هناك إرادة سياسية مصرية حاليًا فى ملف تمكين المرأة

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن المرأة في مصر منذ قرون لها مكانتها في كل مكان بمصر.

وأضافت "جبر" خلال حوارها لبرنامج "عن قرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن رؤية الدولة بالنسبة للمرأة جيدة تاريخيًا، واليوم هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى في ملف تمكين المرأة وهذا أمر نسعد ونفخر به.

نائلة جبر: التعبير عن رؤية تمكين المرأة يتم صراحة لكن المجتمع لا يواكبها

وتابعت: "الآن يتم التعبير عن رؤية تمكين المرأة صراحة، لكن للأسف المجتمع المصري لا يواكب هذه الرؤية سواء في السرعة أو التنفيذ".

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك أفكار نمطية سلبية بالنسبة للمرأة بداية من تعليم المرأة ودورها في المجتمع وتنظيم الأسرة.

وأردفت أن الظروف الاقتصادية حاليًا ليست في أفضل أوضاعها بالنسبة للعالم والمنطقة وبالنسبة لنا في مصر، متابعة: "هناك عمالة أجنبية تعمل في مصر بالدولار، فلماذا لا نعطي الفرصة للعمالة المصرية سواء معاونًا في الأسرة أو معاون جليس أطفال وجليس كبار؟".

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