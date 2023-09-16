السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"كنافة وحلوى".. كيف تحتفل الدول العربية بالمولد النبوي الشريف

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي

تحتفل الدول العربية سنوياً بالمولد النبوي الشريف، وهو الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر هذا الاحتفال مناسبة دينية مهمة تجمع المسلمين في العالم العربي للاحتفال بحياة رسول الإسلام وتعاليمه. 

تختلف الطقوس والتقاليد التي تصاحب هذه الاحتفالات من دولة عربية إلى أخرى، حيث تعكس تراث وثقافة كل دولة بشكل فريد، ففي السطور التالية نأخذك بجولة للتعرف على طقوس بعض الدول عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال في السعودية:

يعتبر احتفال السعودية بالمولد النبوي من بين أهم الاحتفالات في المملكة ويتم تزيين الشوارع والمساجد بالأضواء والزينة الخاصة بالمناسبة، ومن المعتاد أن يشارك الناس في صلاة الجماعة في هذا اليوم، حيث يتوجه الكثيرون إلى المساجد للمشاركة في صلاة الاحتفال بالمولد النبوي. 

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الاحتفال في مصر:

تحظى مصر بتقاليد خاصة بها في الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تعتبر مدينة القاهرة مركز الاحتفالات والفعاليات المتعلقة بهذه المناسبة، حيث تزين الشوارع بعرائس المولد والحلوى، كما يقام مجالس ذكر وقراءة قصص من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المساجد الكبيرة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات القرآنية خلال هذا الاحتفال.

الاحتفال في الأردن:

تتميز الأردن بإقامة احتفالات مميزة وروحانية بمناسبة المولد النبوي، حيث يقيم الناس في المساجد صلوات جماعة ويستمعون إلى المحاضرات التي تتحدث عن حياة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتتزين المنازل بالحلويات والزينة.

الاحتفال في تونس:

تعتبر تونس من بين الدول التي تحتفل بالمولد النبوي بشكل خاص ويقوم الأهالي بتزيين المنازل والشوارع بالأضواء والشموع، ويتم تقديم الأطعمة والحلويات التقليدية التي تعكس تراث البلاد، كما يحضر الناس المسابقات القرآنية والمحاضرات الدينية للتعرف على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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الاحتفال في فلسطين:

يحتفل الفلسطنيون بيوم مولد النبي الشريف، بطريقة مميزة، من خلال توزيع "الكنافة والنمورة"، بالإَضافة إلى إقامة حفلات الذكر بالمساجد إحياءًا لذكرى مولد أشرف خلق الله النبي محمد صلى الله علية وسلم، بالإضافة إلى حفلات الإنشاد فى المساجد والساحات العامة بالميادين الكبري هناك.

الاحتفال في سوريا:

يحتفل السوريون بالمولد النبوي الشريف طوال الشهر، حيث تتزين الشوارع وتقدم الحلوى للأطفال في الشوارع، بالإضافة إلى حفلات الذكر والإنشاد بقصائد الجب في سيرة رسول الله.

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