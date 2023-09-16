السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرح حلوى المولد بتخفيضات 30% فى الإسماعيلية (فيديو)

جلال أبو الطاهر
جلال أبو الطاهر

أعلن جلال أبو الطاهر، نائب أول غرفة الإسماعيلية التجارية، عن توافر حلوى المولد النبوي الشريف بتخفيضات تصل إلى 30٪ في معرض "أهلا مدارس" بالإسماعيلية.

وقال أبوالطاهر، إنه تيسيرا على المواطنين والمترددين على المعرض، تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية وحلوى المولد النبوي بتخفيضات تتراوح  بين 25 و30% وبجودة مميزة.

كما أشار الحاج جلال أبو الطاهر إلى مدى الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين على معرض أهلا مدارس 2023، وردود أفعالهم الإيجابية، مؤكدا أن التخفيضات حقيقية وهناك متابعة مستمرة من أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأسامة العدوي نائب ثان الغرفة وسعيد شعيب سكرتير الغرفة ووائل عبد العزيز أمين الصندوق وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد الغرفة.

تفاصيل معرض أهلًا مدارس بالإسماعيلية

وانطلق، الأربعاء، معرض أهلا مدارس المقام بالشيخ زايد بالإسماعيلية، وسط إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد.

ويهدف معرض أهلا مدارس 2023، إلى تقديم مستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة وذلك قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وأيضًا المنتجات الغذائية، كما يشتمل المعرض على مفاجآت أخرى مقدمة من المنظمين.

 


من جهته، أكد أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفاته يتم التنسيق بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، لافتا إلى دور مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام فترة إقامة المعرض.

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