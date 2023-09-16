السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القومي للأجور": لابد من زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية القرارات الصادرة عن الرئيس السيسي اليوم برفع حد الإعفاء الضريبي وغيرها من القرارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن القيادة السياسية تشعر بمعاناه الشعب المصري بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن جميع الهيئات مضطرة لتحذو حذو القيادة السياسية، موضحاً أن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط.

وعن تأثير هذه القرارات علي القطاع الخاص، أشار إلى أن أنه لا بد من إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص أيضا، مثلما حدث للحد الأدنى للقطاع العام، والجهاز الإداري للدولة، بسبب الضغط الذي يعاني منه القطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية، لأن القطاع الخاص يمثل الشريحة الأكبر من الموظفين في الدولة.

وأوضح أنه هذه الرسالة موجه لكل القطاعات من الفلاحين والتجار والصحفيين، وهي رسالة موجه لكل الفئات في الدولة، مشيراً إلى أنه لا أحد يعلم متي ستنتهي الأزمة العالمية الحالية، والدولة المصرية تأثرت بهذه الأزمة مثلها مثل باقي دول العالم.

الرئيس السيسي المجلس القومي للأجور علاء السقطى الحياة اليوم

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