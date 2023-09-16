السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس كتلة الحوار: الرئيس يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية الحالية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

علق الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، وكذلك الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "إحنا فى دولة بتستوعب اللى حاصل فى الشارع، والرئيس حاسس بعمق الأزمة الاقتصادية اللى موجودة".

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي تعكس جهود الدول في الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة على الطريق لرفع المعاناة عن المواطن المصرى فى ظل الحالة الاقتصادية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة.

 وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسى اليوم من بنى سويف عظيمة، لأن الرئيس يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية ويأخذ إجراءات استثنائية للوقوف مع الشعب والتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت باسل عادل إلى أن الكتلة طالبت الرئيس السيسى فى آخر مؤتمر شباب فى يونيو الماضى بأننا فى حاجة لإجراءات اقتصادية استثنائية، وما تم تنفيذه فى الفترة الأخيرة باستجابات لكل المطالب السياسية، والإفراج عن المحبوسين.

الأزمة الاقتصادية

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