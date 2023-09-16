خبير التأمين الاستشارى وليد سيد مصطفى: ملتقى شرم الشيخ أصبح قبلة لصناع القطاع

- تطوير صناعة التأمين يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف

- الملتقى هام للغاية للقاء سماسرة إعادة التأمين

وصف وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، مساعد العضو المنتدب بشركة «ثروة للتأمين»، ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، بأنه واحد من أهم المؤتمرات الجاذبة للكثير من الحضور فى سوق التأمين، بعد أن أصبح قبلة لصناع القطاع.

قال «مصطفى»، لـ«الدستور»: «الملتقى حقق نجاحات ملموسة من أول دورة له، واستمراره للسنة الخامسة بهذا النجاح والإقبال دليل كبير على هذا النجاح، خاصة عندما ننظر إلى الأعداد المشاركة من خارج مصر»، معتبرًا أن عقده فى هذا التوقيت «مناسب جدًا»، لمقابلة سماسرة إعادة التأمين وشركات الإعادة قبل التحضير للاتفاقيات فى سوق التأمين.

ورأى خبير التأمين الاستشارى أن تطوير صناعة التأمين يحتاج من كل أطراف المنظومة النظر إلى كل جديد ومستحدث فى الأسواق العالمية، لنقلها إلى السوق المصرية، وإجراء الدراسات والتعديلات اللازمة لملائمته مع متطلبات السوق المصرية، مع العمل على أن تكون هذه السوق جاذبة لكل فئات المجتمع، إلى جانب إدخال الحلول الرقمية بشكل أكبر، وتطوير وتدريب الشباب العاملين فى السوق المصرية.

واعتبر أن الوعى التأمينى ما زال ضعيفًا، على الرغم من محاولة الشركات، إلى جانب الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، العمل الجاد على زيادة هذا الوعى.

وأوضح أن هذا ظهر جليًا فى الحملات الإعلانية والدعائية المستمرة فى وسائل الإعلام مثل التليفزيون والإذاعة والجرائد والمجلات، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، التى استهدفت توجيه جميع الأطراف لإعادة تقييم الممتلكات لتجنب شرط النسبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على بعض المنتجات المستحدثة.

وأضاف: «كلنا نعقد آمالًا على قانون التأمين الجديد وغيره من تشريعات لتطوير صناعة التأمين، خاصة مع تضمنه العديد من الجوانب الإيجابية والتفاصيل التى كانت تنقص القطاع، وعلى رأسها ما يخص التأمين التكافلى، والشركات المتخصصة فى أنواع بعينها من التغطيات التأمينية، ما سيعود بالنفع على القطاع ككل، وبالتالى على مساهمته فى الناتج القومى».

ويفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدًا الإثنين، ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، المقرر عقده فى مدينة السلام خلال الفترة من ١٧ حتى ١٩ سبتمبر الجارى.

وتشارك ٣٣ دولة فى فعاليات الملتقى بإجمالى ٩٢٠ مشاركًا، ويشمل أكثر من جلسة على مدار أيامه الثلاثة، بداية من الجلسة الافتتاحية، التى من المقرر أن يتحدث فيها كل من محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، وإسلام عزام، نائب رئيس الرقابة المالية.

وتُخصص الجلسة الأولى لمناقشة «التأمين الطبى والقانون الصحى الشامل»، برئاسة هيثم طاهر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ويتحدث فيها كل من: مى فريد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وإبراهيم سلامة، نائب أول رئيس شركة «Gen re» لإعادة التأمين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوردان الزعابى، الباحث فى التأمين وإدارة المخاطر بالولايات المتحدة.

أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان: «دور التأمين فى التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية»، ويرأسها جورج قبان، الرئيس التنفيذى لشركة «UIB»، ويتحدث فيها كل من: أنيش سورى، الرئيس التنفيذى لشركة «GuyCarpenter»، وشمس الدين كسالى، المدير الإقليمى لشركة «Gallagher Re» لإعادة التأمين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعاء شميدت، المدير الإقليمى لشركة «سويس رى» لإعادة التأمين، واللواء محمد عبدالمقصود، من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزيبا عسكر، العضو المنتدب لـ«Impact wize» للاستشارات الإدارية.