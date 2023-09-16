العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»: تحقيق صافى ربح يزيد على 61 مليون جنيه

قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «المهندس لتأمينات الحياة»، إن القوائم المالية للشركة أظهرت تطورًا إيجابيًا لنشاطها، وارتفاعًا ملحوظًا بمحفظة الأقساط المباشرة فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، إذ بلغ إجمالى الأقساط ١٧٠ مليون جنيه فى الفترة الحالية، مقابل إجمالى أقساط ١٤٠ مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، محققة بذلك معدل نمو سنويًا قدره ٢١.٣٪.

أوضح «صلاح» خلال حديثه إلى «الدستور»، أن الشركة سددت تعويضات بإجمالى مبلغ ١١٤ مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل ١٠٢ مليون عن العام السابق، مشيرًا إلى النجاح فى تحقيق معدل نمو سنوى ٢١٪ فى فائض نشاط الشركة، البالغ نحو ٥٥ مليون.

وأشار إلى أن قيمة إجمالى الاستثمارات ارتفعت فى نهاية العام المالى الماضى إلى ١.٢ مليار جنيه، مقابل ١.١ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ١٥٤ مليون جنيه عما كانت عليه فى العام السابق عليه، محققة بذلك زيادة سنوية بنسبة ١٣.٩٪، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين فى ٣٠ يونيو الماضى مبلغ ٣٥٣ مليون جنيه، فى مقابل ٣٠٣ ملايين جنيه فى ٣٠ يونيو السابق عليه.

وأضاف: «المهندس لتأمينات الحياة حققت ٦١.٥ مليون جنيه صافى ربح، مقابل ٣٨ مليون جنيه عن العام المالى السابق، بمعدل نمو أكثر من ٦٣٪، مما يعكس ما تنتهجه الشركة من سياسات ناجحة تدر أرباحًا مرتفعة للمساهمين».

وأشار إلى أن «المهندس لتأمينات الحياة» لديها ١٥ منتجًا تأمينيًا، وهو من أكبر أعداد التغطيات داخل شركات «الحياة» فى السوق المصرية، لافتًا إلى أنه مع ذلك توجد منتجات لتغطيتين جديدتين تتم دراستهما حاليًا، مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهما، تمهيدًا للبدء فى تسويقهما، بالإضافة إلى تطوير المنتجات الخمسة عشر المتاحة أو على الأقل تطوير الأكثر رواجًا فيها من حيث الشروط والأسعار.

وأكد العضو المنتدب التنفيذى لشركة «المهندس لتأمينات الحياة»، أن الملتقى الخامس للتأمين وإعادة التأمين، الذى يعقده الاتحاد المصرى للتأمين، يعد فرصة جيدة بكل المقاييس، لأنه استفتاء على مكانة السوق المصرية، خاصة أن هذا الملتقى فى نسخته الخامسة يشهد ارتفاعًا متزايدًا فى عدد المشاركين.

وقال: «الملتقى فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين صُناع القرار وقيادات الشركات، سواء على مستوى التأمين المباشر أو إعادة التأمين، كما أنه يسهم فى التعرف على بوصلة أسواق الإعادة فى الخارج ومخاوفها والفرص المتاحة فيها، وكذلك يتم عرض الفرص المتاحة فى السوق المصرية».

ولفت إلى أن مؤتمرات الاتحاد تخدم صناعة التأمين بأكثر من وسيلة، منها المساهمة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالسوق، كما أنها تعد رسالة مهمة لحالة الأمن والأمان التى تنعم بها مصر، فى ظل القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى. ونوه إلى أن الشركة تمتلك ١٩ ذراعًا جغرافية بمحافظات الجمهورية، مع خطة مستقبلية مرتبطة بإعادة الهيكلة، فى ضوء خطة تسويقية وبيعية تستهدف كل منطقة جغرافية على حدة.

وبيّن أن فاتورة المطالبات والمزايا التأمينية المُسددة لعملاء شركة المهندس لتأمينات الحياة بلغت فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى نحو ٨٨ مليون جنيه، مقارنة بنحو ٧٩ مليونًا، تم سدادها فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، بارتفاع قيمته ٩ ملايين جنيه، وبنسبة زيادة ١١.٤٪ تقريبًا.

واستطرد: «وفقًا للمؤشرات المالية وتقرير مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، فقد شهدت الشركة ارتفاعًا بمؤشراتها المالية رغم جميع الأزمات الاقتصادية، وتظهر القوائم المالية للشركة تطورًا إيجابيًا لنشاطها وارتفاعًا ملحوظًا بمحفظة الأقساط المباشرة فى نهاية يوليو الماضى، إذ بلغ إجمالى الأقساط مبلغ ١٧٠ مليون جنيه، مقابل إجمالى أقساط تبلغ ١٤٠ مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق، محققة بذلك معدل نمو قدره ٢١.٣٪».

وفى السياق نفسه، أشار «صلاح» إلى أن الشركة سددت تعويضات بإجمالى ١١٤ مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، مقابل مبلغ ١٠٢ مليون فى العام السابق عليه.

وأردف: «نجحت الشركة فى تحقيق معدل نمو ٢١٪ فى فائض نشاطها، البالغ نحو ٥٥ مليونًا فى نهاية العام المالى الماضى، مقابل ٤٥ مليونًا فى نهاية العام المالى السابق عليه، وارتفعت قيمة إجمالى الاستثمارات إلى ١.٢ مليار جنيه، مقابل ١.١ مليار فى فترة القياس، بزيادة ١٥٤ مليون جنيه، محققة زيادة سنوية بنسبة ١٣.٩٪، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين ٣٥٣ مليون جنيه، مقابل ٣٠٣ ملايين جنيه فى فترة القياس المناظرة، مع تحقيق ٦١.٥ مليون جنيه صافى ربح، مقابل ٣٨ مليون جنيه فى العام المالى السابق عليه، بمعدل نمو أكثر من ٦٣٪، وكل هذا يعكس ما تنتهجه الشركة من سياسات ناجحة تدر أرباحًا مرتفعة للمساهمين».