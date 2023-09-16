السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الاكلريكية بالمعادي

كنيسة
كنيسة

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة افتتاح العام الأكاديمي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، بالكلية الاكلريكية، بالمعادي.

شارك في الصلاة، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي  للفاتيكان بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية بمصر والسودان، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الكلية.

وفي كلمة العظة، أكد غبطة البطريرك ضرورة اتسام خريجي الكلية، وكهنة المستقبل بالمعرفة، والتواضع، واصفًا إياهم بخدام المسيح. فنحن مدعوون، لنكون شهودًا للكنيسة.

وأوضح غبطته أن اللون الأسود، الذي يرتدوه الشمامسة، منذ الدخول إلى الإكليريكية، هو علامة للتجرد، وإعلان أن الدارس هو محب للمسيح، ومستعد للتجرد، والتعلم، ليصبح فيما بعد على مثال معلمه أبًا حنونًا لشعبه.

ووجه بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمة لجميع الشمامسة للحاضرين، مشجعًا إياهم ألا يخافوا من المتابعة، واستشارة المرشدين في رحلتهم، مصليًا إلى الله أن يعطيهم القوة، لاستكمال مسيرتهم.

وعقب القداس الإلهي، شكر الأب بيشوي رسمي، الحاضرين على مشاركتهم، مقدمًا الشكر أيضًا لغبطة البطريرك على دعمه المستمر، ثم قدم ملخصًا عن أهم إنجازات هذا العام، الذي تضمن دخول أحد عشرة دعوة جديدة للكلية، بالإضافة إلى انتخاب الشماس ناجي شوقي، ليصبح رئيسًا لاتحاد طلبة كليات ومعاهد اللاهوت بمصر، مصليًا إلى الله، أن يقتدي كافة الدارسين بشعار السنة، ويكونوا حسب الفكر الذي في المسيح يسوع.

 واحتفلت الكنائس الكاثوليكية بمصر، خلال الأيام الماضية بعيد الصليب المقدس،والذي تحتفل به يوم 14 سبتمبر من كل عام .
 

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك السفير البابوي للفاتيكان السودان مصر

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