الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمعادى

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي.

شارك في الاحتفال الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والقمص سمعان فهمي.

 

العظة الاحتفالية

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك، أهمية التعليم المسيحي للنشء الصغير، مشيرًا إلى دور الأسرة في نقل الإيمان المسيحي لأبنائهم وبناتهم.

تضمنت كلمة العظة أيضًا حوارًا أبويًا بين صاحب الغبطة، والمحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وشجع بطريرك الأقباط الكاثوليك أبناءه وبناته على قراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير يوميًا.

وفي ختام الذبيحة الإلهية تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم عشرة أفراد، من قبل غبطة أبينا البطريرك.

 

يذكر أن الاحتفال شهد عرض فيلم تسجيلي، دار حول أبرز الاستعدادات لهذا اليوم "يوم المناولة الأولى".

كما ترأس أيضا غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس الشكر، بمناسبة اليوبيل الذهبي الرهباني لثلاث من الراهبات الإليزابتيين وهن: الأخت عفاف ظريف، والأخت سعاد موريس، بالإضافة إلى الأخت مريم إبراهيم.

أقيم الاحتفال بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، حيث شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، أشار صاحب الغبطة إلى نشأة رهبنة الإليزابتين في العالم، ودخولها مصر، مؤكدًا أن كل معمد، هو مسئول عن الكنيسة، كما شدد الأب البطريرك على بحث الكنيسة، للنفوس الأكثر احتياجًا.

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