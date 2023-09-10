"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الأسقف الشهيد ثيئودارد تونجرس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى القديس ثيئودارد تونجرس الأسقف الشهيد.

واطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن المعلومات القليلة عن ثيئودارد موجودة في كتاب "حياة" من القرن الثامن ربما كتبه أنسيلم، أحد رعاة مدينة لييج، والذي يتعلق في معظمه بظروف وفاته، والذي تم ذكره لأول مرة في "أودينسوم" في منتصف القرن العاشر الميلادي.

نشأته

ولد ثيئودارد تونجرس حوالى عام 618 في شباير – ألمانيا ويبدو أن ثيودار جاء إلى منطقة ماستريخت من بلاد الغال في عهد الملك كلوتير الثاني. يُعتقد أن ثيئودارد كان من تلاميذ ريماكلس في دير ستافيلوت في بلجيكا.

عندما أصبح ريماكلس أسقف تونجيرين-ماستريخت حوالي عام 653، خلفه ثيئودارد في منصب رئيس دير ستافيلوت-مالميدي المزدوج. عندما تقاعد ريماكلس في ستافيلوت عام 663، خلفه ثيئودارد في منصب أسقف ماستريخت. يصفه كتاب سيرته بأنه شخص مرح ومحبوب أدى دوره كأسقف بقوة كبيرة وعناية رعوية بصفته أسقفًا، أشرف في عام 664 على تكريس دير ترودو (سانت تروند) لسانت كوينتين وسانت ريميغيوس ريمس. التاريخ الدقيق للوفاة غير معروف.

تم ذكره في وثيقة مؤرخة في 6 سبتمبر 669 أو 670، حيث طلب منه تشيلبيريك الثاني الذهاب مع أحد مسؤولي القصر لقياس ملكية الدير المزدوج في ستافيلوت مالميدي. أنه في عام 670 قامت مجموعة من النبلاء المحليين بسرقة بعض الأراضي التابعة للكنيسة، لذلك قرر ثيئودارد الذهاب شخصيًا إلى الملك تشيلبيريك الثاني ملك أستراسيا، من أجل تسوية الأمر بطريقة عادلة، ولكن بينما كان كان يعبر الغابة من بينوالد، بالقرب من شباير، وتعرض لهجوم من قبل بعض اللصوص. وفقًا لكتاب السيرة الذاتية، فقد ألقى خطابًا طويلًا لمهاجميه من اللصوص، يُشتبه عمومًا في أن جريمة القتل نُفذت بأيدي النبلاء تم دفنه في البداية في مكان الحادث في رولتسهايم، ثم تم نقل جثته لاحقًا إلى لييج من قبل ابن أخيه وخليفته، لامبرت من ماستريخت.

قُتل وهو في طريقه للدفاع عن حقوق الكنيسة تم تكريمه شهيداً تم بناء كنيسة صغيرة في مكان وفاته ودفنه الأصلي في رولتسهايم أصبح المكان موقعًا مهمًا للحج وهو أحد أقدم المواقع في أبرشية شباير. أضاف بارونيوس اسمه إلى علم الشهداء الروماني عندما تم تنقيحه في أواخر القرن السادس عشر. يتم تبجيل ثيئودارد باعتباره شفيعاً الرعاة وتجار الماشية ومدينة ماستريخت. تم بناء الكنيسة على الحافة الشرقية لغابة شاسعة جنوب مدينة رولتسهايم، واجتذبت الحجاج والمواكب من رولتسهايم وراينزابيرن وأماكن أخرى. يذكر أنسلم من لييج كنيسة بنيت على شرف القديس ثيئودارد في القرن الحادي عشر. حلت محلها كنيسة أكبر في القرن الرابع عشر ولكن تم هدمها لاحقًا.